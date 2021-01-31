Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu Manisa’da öğretmenliği bırakıp çiftliğinde FAO projesiyle ineklerini çoğaltan kadın girişimci Canan Kılıç’ın hedefi süt sağım tesisi kurup istihdama katkı sağlamak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu Manisa’da öğretmenliği bırakıp çiftliğinde FAO projesiyle ineklerini çoğaltan kadın girişimci Canan Kılıç’ın hedefi süt sağım tesisi kurup istihdama katkı sağlamak

İHA

Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu Manisa’da öğretmenliği bırakıp çiftliğinde FAO projesiyle ineklerini çoğaltan kadın girişimci Canan Kılıç’ın hedefi süt sağım tesisi kurup istihdama katkı sağlamak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğinde yürütülen FAO projesiyle hem yüzler gülüyor hem de hayaller gerçek oluyor. Manisalı genç kadın girişimci Canan Kılıç FAO projesi sayesinde öğretmenliği bıraktıktan sonra yerleştiği bağ evinde aldığı iki inek ve bir karma makinesiyle başladığı işinde şimdi bir yandan ineklerinin sayısını artırırken bir yandan da ileriye dönük olarak bir süt sağım tesisi kurarak istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğinde yürütülen FAO projeleri kapsamında faydalanıcılara verilen destekler ile bireylerin hem işgücü piyasasına katılımları hem de tarım alanında iş kurma imkanları arttırılıyor. Bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektörlerinde verilen eğitimler ile katılımcıların mesleki becerileri geliştirilirken, faydalanıcıların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik de kapılar aralanıyor.

Başarı hikayesiyle örnek oluyor
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, evli ve bir çocuk annesi Canan Kılıç’ın başarı hikayesi de tüm kadın çiftçilere örnek oluyor. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Mezunu olan ve 4 yıl devlet kurumlarında vekaleten öğretmenlik yapıp sonrasında 8 yıl özel bir şirketin müşteri çözüm merkezi departmanında uzman müşteri temsilcisi olarak görev alan Canan Kılıç, tüm bu başarılı çalışmalarına rağmen hayalindeki yaşamın bunlardan ibaret olmadığını düşünerek, eşiyle birlikte köklü bir değişimin ilk adımlarını atarak şehrin yorucu hayatından uzaklaşıp, daha önce var olan bağ evlerine yerleşti. Aldığı tazminatıyla iki inek ve bir karma makinesi alan Canan öğretmen, o günleri hatırladığında hep tebessüm ettiğini belirterek, “Eşim bu atılımı benden beklemezdi. Sadece eşim değil çevremdeki herkes şaşırmıştı. İneğim doğum yaptığında Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne küpe başvurusu yapmaya gittim. Orada Berk Bey ile tanıştım. Bana, hayatıma olumlu yön verecek olan FAO’nun kursundan bahsetti. Madem hayvancılığa adım attım bu işi sevmenin yanı sıra öğrenmem de gerekiyor diye düşündüm. Hayvancılıkla ilgili olan kursa katıldım. Teorik uygulamalardan sonra iş başı eğimleri başladı. Bu eğitimler yavaş yavaş bende şekil almaya başladığında, aradığım işin bu olduğuna karar verdim. Canla başla çalışarak bir şeyler öğrenmeye başladım. Hayatımda yapmadığım bu tür işleri yapınca hem mutlu oluyor hem de kendime şaşırıyordum. Bu arada kurs bitimine doğru, zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız ve işletme sahipleri aslında lisans mezunu olduğumu ve bu işe yöneldiğimi görünce şaşırdılar hatta burada ne işin var diye soranda olmadı değil, sadece gülümsedim. Biz, FAO Projesi sayesinde çok şeyler öğrendik. Kurs bitiminde bütün birikimimizle ineklerimizi çoğalttık. Yerimiz yetmeyince şu anki işletmenin bir bölümünü kiralayarak burada devam etmeye başladık. Amacım bazı alışılagelmiş tabuları yıkmaktı. İnsan isterse her şeyi yapabilecek harika bir varlıktır. Hele ki bir ineğin doğumundan sonraki sürece dahil olmak anlatılamaz bir duygu. Annelik içgüdüsü de olabilir belki de bu hislerimin sebebi. Kadın olarak da artı yönlerimiz var. Daha güçlüyüz, hele benim gibi eşi her daim arkasında olan bir eşiniz varsa o zaman her şeyi başarabilirsiniz. Biz eşimle çok şey başardık. Bitti mi tabi ki hayır. İnsanın hayalleri her daim olmalı, hedeflere ulaşmalı, istikrarla yürümeli. Daha çok hedefimiz var. Kendi çiftliğimizi büyütüp, süt sağım tesisi kurmayı planlıyoruz. İnsanlara faydalı olmak için istihdam sağlamalıyız.” dedi.

İkinci üniversiteye başladı
Yaptığı işten büyük bir keyif aldığını ve eğitimine devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Bu arada şimdi de daha bilgili olmak için, bu işin okulu olan laborant veterinerlik okuyorum. 2. üniversitem. Umut ve hayaller değil midir insanı yaşatan, yaşama sevinci veren? Daha uzun yollar var önümüzde ama ben inanıyorum ki başaracağız. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve FAO ailesine içimdeki ışığa yön verdiği için, bana kattığı bilgiler için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
Kılıç ayrıca ilerideki hedefinin bir süt sağım tesisi kurmak ve insanlara istihdam sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler’in minikleri karnelerini törenle aldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’in minikleri karnelerini törenle aldı
MASKİ araç filosunu genişletiyor, hizmet kalitesi yükseliyor
YEREL HABERLER MASKİ araç filosunu genişletiyor, hizmet kalitesi ...
MASKİ'den sulama kanalındaki taşkın tehlikesine kalıcı önlem
YEREL HABERLER MASKİ'den sulama kanalındaki taşkın tehlikesine ...
Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi
YEREL HABERLER Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi
Fırtına, 5 asırlık çınara zarar verdi
YEREL HABERLER Fırtına, 5 asırlık çınara zarar verdi
Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu
Manisa’da fırtına 430 yıllık çınar ağacına zarar verdi
YEREL HABERLER Manisa’da fırtına 430 yıllık çınar ağacına zarar ...
Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu Yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu Yağış nedeniyle ...
Transfer yasağını kaldıran Manisaspor'da 3 imza birden
YEREL HABERLER Transfer yasağını kaldıran Manisaspor'da 3 imza ...
Manisa'da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu
YEREL HABERLER Manisa'da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu
Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle ...
Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları ...
Turgutluspor´a Beşiktaş ve Başakşehir´den transfer 
YEREL HABERLER Turgutluspor´a Beşiktaş ve Başakşehir´den transfer 
Turgutluspor, Mert Narin'i yeniden renklerine bağladı
YEREL HABERLER Turgutluspor, Mert Narin'i yeniden renklerine bağladı
Öğrencilerine havacılık sevgisini aşılayacaklar Alaşehir'de öğretmenler 'Model Uçak Eğitimi Kursu' aldı
YEREL HABERLER Öğrencilerine havacılık sevgisini ...
Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için yem ...
Akhisarspor ikinci yarıya 2'de 2 ile başladı
YEREL HABERLER Akhisarspor ikinci yarıya 2'de 2 ile başladı
Manisa’nın simgesi yılkı atları karlı havada unutulmadı Manisa’nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda yaşayan yılkı atlarına yemleme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’nın simgesi yılkı atları karlı havada ...
4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına ...
Akhisarspor - Bandırmaspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: “Arka arkaya böyle sevinmeye ihtiyacımız vardı” Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “5 maçlık serimiz bozuldu”
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bandırmaspor maçının ...
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 1 - Bandırmaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarpor: 1 - Bandırmaspor: 0
Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
YEREL HABERLER Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Akhisarspor - Bandırmaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bandırmaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)