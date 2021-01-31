Manisaspor´da 3 imza



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta sonuncu sırada yer alan Manisaspor, 3 transfere birden imza attı. Siyah beyazlılar Berkin Kamil Aslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal ile 1´er buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Yörük imza töreninde yaptığı açıklamada, "Berkin, Hasan ve Bünyamin tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncu. Teknik direktörümüz Bülent Ataman ve Sportif direktörümüz Hüseyin Tok´un raporları sonrası bu transferler gerçekleşti. Fedakarlık yapan Berkin, Hasan ve Bünyamin kardeşlerime kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-01-31 12:47:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.