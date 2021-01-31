Manisa Futbol Kulübü Kemal Rüzgar'ı bitirdi

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı olan Manisa Futbol Kulübü, golcü Kemal Rüzgar'la anlaşma sağladı. Son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği ve golcü futbolcunun resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Kariyerine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta başlayan gurbetçi futbolcu Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln'de oynadıktan sonra Altınordu'ya geldi. Altınordu'da yaşadığı ağır sakatlıkların ardından düzenli forma şansı bulamayan Kemal, bu sezon Çaykur Rizespor'da 10 resmi maça çıkıp 5 gol atmayı başardı. Manisa FK'nın, Sancaktepe'de forma giyen kaleci Hüseyin Yılmaz'la da el sıkıştığı iddia edildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-01-31 12:58:41



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