Manisaspor'da 3 imza daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor'da 3 imza daha

İHA

Manisaspor'da 3 imza daha

Manisaspor Yönetim Kurulu ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un büyük uğraşları sonrası kaldırılan transfer yasağının ardından dün 3 oyuncu ile sözleşme imzalayan Manisaspor bugün 3 oyuncuya daha imza attırdı.
Manisaspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Bülent Ataman’ın raporu sonrası Manisaspor’da daha önce forma giyen ve daha sonra sırasıyla Bolçova Yaşamspor, Of Spor, Bergama Belediyespor ve son olarak Isparta 32’de forma giyen forvet Oğuzhan Palaz, Denizlispor, Fethiyespor, Giresunspor, Balıkesirspor, Mamak FK, Karacabey Belediyespor ve Sökespor formaları giyen sol bek Uğur Aktaş ve Altay, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor formaları giyen stoper Çağrı Buğra Dişsiz ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Murat Yörük ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un hazır bulunduğu törenle resmi sözleşmeye imza atan Oğuzhan Palaz, Uğur Aktaş ve Çağrı Buğra Dişsiz siyahbeyazlı formayı giyerek poz verdiler.

Kulüp Başkanı Murat Yörük: “Transferlerimiz devam edecek”
Yeni transferler hakkında konuşan Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, “Dün Berkin, Hasan ve Bünyamin’i kadromuza katmıştık. Bugün ise Oğuzhan, Uğur ve Çağrı’yı kadromuza kattık. Tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncuyu kadromuza katarak gücümüze güç kattık. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek.” dedi.

Oğuzhan Palaz: "Yuvama dönüğüm için mutluyum"
Yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Oğuzhan Palaz, "Manisaspor'da güzel günler geçirdim. Sonra bir ayrılık yaşadım. Ama kalbim hep buradaydı. Tekrardan yuvama döndüğüm için mutluyum. Şükürler olsun. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisaspor'un başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte var gücümle mücadele edeceğim" dedi.

Uğur Aktaş: "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
Tecrübeli oyuncu Uğur Aktaş, "Manisaspor'dan trasnfer teklifi aldığım an düşünmeden evet dedim. Manisaspor, Türk futboluna değer katan kulüplerin arasında. Yetiştirdiği oyuncular ile adından sıkça söz ettiren bir kulüp. Böyle bir kulübün parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Oğuzhan arkadaşımın dediği gibi, takımımızın başarısı için var arkadaşlarımla birlikte var gücümle çalışacağım. Bizlere güvenen ve bu şanlı formayı emanet eden Başkanımız, Hocamız ve sportif direktörümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çağrı Buğra Dişsiz: "Manisaspor'un başarısı için canla başla mücadele edeceğim"
Yeni transferlerden Çağrı Buğra Dişsiz ise şunları söyledi: "Manisaspor gibi bir camianın parçası olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Bu şanlı takım için sahada canla başla mücadele edeceğim. Bu şansı bize veren başkanımıza, hocamıza ve sportif direktörümüze çok teşekkür ediyorum. Banan inananları asla mahçup etmeyeceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları ...
Sarıgöl küçük Kaan için kök hücre verme yarışına girdi
YEREL HABERLER Sarıgöl küçük Kaan için kök hücre verme yarışına ...
Yunusemre ile bağlama öğreniyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre ile bağlama öğreniyorlar
Şehzadeler’den su taşkınlarına anında müdahale
YEREL HABERLER Şehzadeler’den su taşkınlarına anında müdahale
Manisa Futbol Kulübü Kemal Rüzgar'ı bitirdi
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü Kemal Rüzgar'ı bitirdi
Manisaspor´da 3 imza
YEREL HABERLER Manisaspor´da 3 imza
Genel Müdür Aslay’dan Turgutlu ve Yunusemre’de inceleme
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay’dan Turgutlu ve Yunusemre’de ...
Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu Manisa’da öğretmenliği bırakıp çiftliğinde FAO projesiyle ineklerini çoğaltan kadın girişimci Canan Kılıç’ın hedefi süt sağım tesisi kurup istihdama katkı sağlamak
YEREL HABERLER Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine ...
Şehzadeler’in minikleri karnelerini törenle aldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’in minikleri karnelerini törenle aldı
MASKİ araç filosunu genişletiyor, hizmet kalitesi yükseliyor
YEREL HABERLER MASKİ araç filosunu genişletiyor, hizmet kalitesi ...
MASKİ'den sulama kanalındaki taşkın tehlikesine kalıcı önlem
YEREL HABERLER MASKİ'den sulama kanalındaki taşkın tehlikesine ...
Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi
YEREL HABERLER Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi
Fırtına, 5 asırlık çınara zarar verdi
YEREL HABERLER Fırtına, 5 asırlık çınara zarar verdi
Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu
Manisa’da fırtına 430 yıllık çınar ağacına zarar verdi
YEREL HABERLER Manisa’da fırtına 430 yıllık çınar ağacına zarar ...
Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu Yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu Yağış nedeniyle ...
Transfer yasağını kaldıran Manisaspor'da 3 imza birden
YEREL HABERLER Transfer yasağını kaldıran Manisaspor'da 3 imza ...
Manisa'da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu
YEREL HABERLER Manisa'da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu
Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle ...
Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları ...
Turgutluspor´a Beşiktaş ve Başakşehir´den transfer 
YEREL HABERLER Turgutluspor´a Beşiktaş ve Başakşehir´den transfer 
Turgutluspor, Mert Narin'i yeniden renklerine bağladı
YEREL HABERLER Turgutluspor, Mert Narin'i yeniden renklerine bağladı
Öğrencilerine havacılık sevgisini aşılayacaklar Alaşehir'de öğretmenler 'Model Uçak Eğitimi Kursu' aldı
YEREL HABERLER Öğrencilerine havacılık sevgisini ...
Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için yem ...