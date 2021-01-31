TBL: Manisa BBSK: 97- Finalspor: 64

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında evinde ağırladığı Finalspor’u 33 sayı farkla 9764 yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. Manisa BBSK'da Marcus Hall, 36 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 16. Hafta karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Tolga Edis, Benhür İrcel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (36), Arda, Faik (5), Kaan (3), Tolga (9), Eren (2), Ramazan (12), Gökhan, Calvin (10), Alican (3), Umut (7), Recep (10)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Finalspor: George (12), Terrell (12), Onur (5), Göktürk (8), Ömer (4), Gurur (5), Murat (10), Doğancan, Emirhan, Mustafa (2), Volkan (9),
Baş Antrenör: Berat Gök
1.Periyot: 1615
2.Periyot: 1911
3.Periyot: 3223
4.Periyot: 3015
Maç Sonucu: 9764 Manisa lehine
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.