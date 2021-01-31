TBL: Manisa BBSK: 97- Finalspor: 64

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında evinde ağırladığı Finalspor’u 33 sayı farkla 9764 yenerek, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladı. Manisa BBSK'da Marcus Hall, 36 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.



Maç: Türkiye Basketbol Ligi 16. Hafta karşılaşması

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam, Tolga Edis, Benhür İrcel

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (36), Arda, Faik (5), Kaan (3), Tolga (9), Eren (2), Ramazan (12), Gökhan, Calvin (10), Alican (3), Umut (7), Recep (10)

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Finalspor: George (12), Terrell (12), Onur (5), Göktürk (8), Ömer (4), Gurur (5), Murat (10), Doğancan, Emirhan, Mustafa (2), Volkan (9),

Baş Antrenör: Berat Gök

1.Periyot: 1615

2.Periyot: 1911

3.Periyot: 3223

4.Periyot: 3015

Maç Sonucu: 9764 Manisa lehine

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