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Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu, şimdi hedefi daha çok istihdam sağlamak

DHA

Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu, şimdi hedefi daha çok istihdam sağlamak


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSALI girişimci Canan Kılıç, öğretmenliği bıraktıktan sonra yerleştiği bağ evinde, FAO (Food and Agriculture Organization) projesiyle aldığı 2 inek ve bir karma makinesiyle başladığı işinde şimdi bir yandan ineklerinin sayısını artırırken, bir yandan da geleceğe yönelik bir süt sağım tesisi kurarak istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen FAO projeleri kapsamında faydalanıcılara verilen destekler ile bireylerin hem iş gücü piyasasına katılımları hem de tarım alanında iş kurma imkanları artırılıyor. Bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektörlerinde verilen eğitimler ile katılımcıların mesleki becerileri geliştirilirken, faydalanıcıların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik de kapılar aralanıyor.
ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKIP, ÇİFTLİK KURDU 
Turgutlu ilçesinde yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Canan Kılıç'ın başarı hikayesi de tüm kadın çiftçilere örnek oluyor. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Mezunu olan ve 4 yıl devlet kurumlarında vekaleten öğretmenlik yapıp sonrasında 8 yıl özel şirketin müşteri çözüm merkezi departmanında uzman müşteri temsilcisi olarak görev alan Canan Kılıç, tüm bu başarılı çalışmalarına rağmen hayalindeki yaşamın bunlardan ibaret olmadığını düşünerek, eşiyle birlikte şehir hayatından uzaklaşmaya karar verdi. Daha önce satın aldıkları bağ evine yerleşen çift, Kılıç'ın tazminatı ile iki inek ve bir karma makinesi aldı.
'EĞİTİMLERLE ARADIĞIM İŞİN BU OLDUĞUNA KARAR VERDİM'
Kılıç, o günleri hatırladığında hep tebessüm ettiğini belirterek, "Eşim bu atılımı benden beklemezdi. Sadece eşim değil çevremdeki herkes şaşırmıştı. İneğim doğum yaptığında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne küpe başvurusu yapmaya gittim. Orada Berk Bey ile tanıştım. Bana, hayatıma olumlu yön verecek olan FAO'nun kursundan bahsetti. Madem hayvancılığa adım attım bu işi sevmenin yanı sıra öğrenmem de gerekiyor diye düşündüm. Hayvancılıkla ilgili olan kursa katıldım. Teorik uygulamalardan sonra iş başı eğimleri başladı. Bu eğitimler yavaş yavaş bende şekil almaya başladığında, aradığım işin bu olduğuna karar verdim. Canla başla çalışarak bir şeyler öğrenmeye başladım. Hayatımda yapmadığım bu tür işleri yapınca hem mutlu oluyor hem de kendime şaşırıyordum" dedi. 
'BURADA NE İŞİN VAR' DİYEN DE OLDU'
Eğitim ile çok şey öğrendiğini vurgulayan Kılıç, "Bu arada kurs bitimine doğru, zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız ve işletme sahipleri aslında lisans mezunu olduğumu ve bu işe yöneldiğimi görünce şaşırdılar hatta burada ne işin var diye soranda olmadı değil, sadece gülümsedim. Biz, FAO Projesi sayesinde çok şeyler öğrendik. Kurs bitiminde bütün birikimimizle ineklerimizi çoğalttık. Yerimiz yetmeyince şu anki işletmenin bir bölümünü kiralayarak burada devam etmeye başladık" diye konuştu. 
'İNSAN HER ŞEYİ BAŞARABİLİR, BİZİM HEDEFİMİZ DAHA ÇOK İSTİHDAM'
Amacının bazı alışılagelmiş tabuları yıkmak olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: 
"İnsan isterse her şeyi yapabilecek harika bir varlıktır. Hele ki bir ineğin doğumundan sonraki sürece dahil olmak anlatılamaz bir duygu. Annelik içgüdüsü de olabilir belki de bu hislerimin sebebi. Kadın olarak da artı yönlerimiz var. Daha güçlüyüz, hele benim gibi eşi her daim arkasında olan bir eşiniz varsa o zaman her şeyi başarabilirsiniz. Biz eşimle çok şey başardık. Bitti mi tabi ki hayır. İnsanın hayalleri her daim olmalı, hedeflere ulaşmalı, istikrarla yürümeli. Daha çok hedefimiz var. Kendi çiftliğimizi büyütüp, süt sağım tesisi kurmayı planlıyoruz. İnsanlara faydalı olmak için istihdam sağlamalıyız." 
'İÇİMDEKİ IŞIĞA YÖN VERDİLER'
Yaptığı işten büyük bir keyif aldığını ve eğitimine devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Bu arada şimdi de daha bilgili olmak için, bu işin okulu olan laborant veterinerlik okuyorum. 2'nci üniversitem. Umut ve hayaller değil midir insanı yaşatan, yaşama sevinci veren. Daha uzun yollar var önümüzde ama ben inanıyorum ki başaracağız. Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve FAO ailesine içimdeki ışığa yön verdiği için, bana kattığı bilgiler için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN /
2021-01-31 18:49:04

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