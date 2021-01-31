Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başından vurulmuş halde bulundu

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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.



Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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