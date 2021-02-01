Yılkı atlarından halsiz düşen taya sadakat Karla kaplanan Spil Dağı’ndan Manisa merkeze inen yılkı atları halsiz düşen yavrularının başından biran olsun bile ayrılmadı Halsiz, bitkin ve aç kalan yılkı tayı çevredeki vatandaşların beslemesi ve anne şefkatiyle yeniden ayağa kalktı

Karla kaplanan Spil Dağı’ndan Manisa merkeze inen yılkı atları halsiz düşen yavrularının başından biran olsun bile ayrılmayarak sadakat örneği sergiledi. Saatlerce bitkin ve halsiz bir şekilde uzanan tay, çevredeki vatandaşların beslemesi ve anne şefkatiyle yeniden ayağa kalktı.

Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkındaki yaban hayatının en önemli unsurlarından olan yılkı atları yoğun kar ve yiyecek bulmakta zorlanmalarının ardından Manisa’nın merkez ilçelerinden Yunusemre ilçesindeki yeşil alanlara kadar indi. Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesindeki boş bir arazide otlanan 6 yılkı atından biri olan yavru at bitkin ve halsiz düşünce 2 yılkı atı başından saatlerce ayrılmadı. Sadakat örneği sergileyen yılkı atları çevredeki vatandaşlardan tarafından beslendi. Halsizliğini atlatan tay zorlukla ayağa kalkarak başından ayrılmayan annesinden süt emdikten sonra kendine geldi.



Spil’deki kar yağışının ardından atların şehir merkezine indiğini kaydeden mahalle sakinlerinden Cevdet Yaşilçayır, “Atlar 34 gündür 75. Yıl Mahallesindeki boş arsalarda yayılıyor. Atlar Spil Dağındaki Pomak Köyünden iniyorlar bildiğimiz kadarıyla. Buralarda başı boş hayvanlar yayılıyorlar, otlanıyorlar. Yavru taylardan biri halsiz gibi bir veteriner bakarsa, yardımcı olurlarsa memnun oluruz.” dedi.

Çocukluğundan beridir hayvan sevgisi olduğunu ve özellikle atlara düşkün olduğunu kaydeden bir diğer mahalle sakini Fehmi Küçükoğlu ise torunuyla birlikte pazardan aldığı havuçlarla atları besledi.

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