Manisa’da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde suçla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan 8 kişiden 6’sı cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan suçluları yakalanmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında 7 şahıs yakalandı. Ekipler hakkında tefecilik ve yaralama suçundan 4 yıl 5 ay, 10 gün cezası bulunan B.Ç., uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.K., Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 1 yıl 4 ay, 20 gün hapis cezası bulunan R.A. ve 1 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.E., kaçakçılık suçundan 2 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan K.D., ailenin korunması hükümlerine uymamak suçundan 15 gün hapis cezası bulunan B.T., ruhsatsız ateşli silah taşıma suçundan 25 gün cezası bulunan E.A. ve tehdit ve yaralama suçundan aranan E.D. yakalandı.

Yakalanan B.Ç., E.K., R.A., S.E., K.D. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken E.A. ve E.D. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.