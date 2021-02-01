Gördes’te dere temizlik çalışması yapıldı

Manisa İl genelinde dere yataklarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesinde 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gördes ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesinde de dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan 3 kilometrelik çalışma ile dere yatağı rüsubattan arındırılarak güvenli hale getirildi.

Mahalle Muhtarı Halil İnci de yapılan çalışma için teşekkür ederek, “Çalışmadan memnunuz. Çok güzel hizmet yapıldı. Sağlıklı su akışı sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

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