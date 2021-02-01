Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için STK'lara destek oluyor

Yunusemre Belediyesi, kışın zorlu hava koşullarından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçenin belirli noktalarına yuvalar konuşlandırırken; sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri de geri çevirmiyor.

‘Onlar Bize Emanet’ sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarına kedi ve köpek evi konuşlandırıyor. Yunusemre Belediyesi bu konuda faaliyette bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri de geri çevirmiyor. Bu konuda gerçekleştirdikleri talebin karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Turhan, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye olarak sokak hayvanlarının daima yanında olduklarını belirten Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Halil İbrahim Özcan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarımız aç açıkta kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar Mehmet Turhan Başkanımız da bu çalışmalara destek vermek istediklerini ifade etti. Biz de kedi köpek evi ve mama desteğinde bulunduk. Onlar da ihtiyaç olan bölgelere bu desteğimizi ulaştıracaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

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