Meteorolojiden Manisa için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve 4 ilçesi için bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa’nın merkez ve kuzeybatısında Saruhanlı, Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde kuvvetli (2050 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Kuvvetli sağanak yağışların bu akşam 22.00'de başlayıp 2 Şubat gecesine kadar devam edeceği bildirildi.

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