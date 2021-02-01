Manisa FK'ya Süper Lig'den takviye Çaykur Rizesporlu Kemal Rüzgar Manisa FK’da

TFF 2. Lig ekiplerinden namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’dan forvet oyuncusu Kemal Rüzgar’ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor’dan forvet oyuncusu Kemal Rüzgar’ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Kemal Rüzgar için kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı.



Savut: “Kemal’in duruşu transferde belirleyiciydi”

İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Taner Savut, “Kemal de transferin son gününde aramıza katıldı. Transfer süreci bayadır devam ediyordu. Aramızda görmeyi çok istediğimiz bir kardeşimizdi. Bu transferde Kemal’in duruşu ve tavrı belirleyici faktör oldu. Bu anlamda Rizespor kulübüne de teşekkür ediyoruz, bize göstermiş oldukları samimiyet için. Kemal’in futbolculuğu herkes tarafından bilinir. Aramızda olmasından dolayı son derece mutluyuz. İki taraf için de hayırlı olsun” dedi.



Anlı: “Kemal takımımıza güç katacak”

Kemal Rüzgar transferinin takıma güç katacağını kaydeden Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı, “Kemal tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı bir golcü. Kendisini fazlasıyla ispat etmiş bir isim. Biz de Manisa Futbol Kulübü olarak kendisini takımımızda görmeyi çok arzu ediyorduk. Transferin son gününde formamızı giydirdiğimiz için mutluyuz. Bu transferde emeği geçen çok fazla insan var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kemal de burada olmayı çok istedi. Manisa Futbol Kulübü son yılların yükselen bir değeri. Kemal gibi kaliteli oyuncular takımımızda oynamak istiyor. Zaten çok kaliteli bir kadromuz vardı. Kemal de bu kadroya güç katacaktır. İnşallah sezon sonunda Kemal ve tüm takımımızla birlikte şampiyonluğu kutlamayı çok arzu ediyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun” diye konuştu.



Rüzgar: “İnşallah birlikte şampiyonluk yaşarız”

Manisa Futbol Kulübü’ne başarılı olmak için geldiğini ifade eden Kemal Rüzgar ise, “Ben de Manisa FK’ya katkı sağlamak için geldim. İnşallah takımımla birlikte şampiyonluk yaşarız. Kendimi en iyi şekilde adapte edip takımıma faydalı olmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

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