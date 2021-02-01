Turgutluspor'dan son gün transferleri

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, İttifak Holding Konyaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Savaş Polat ve Altay'dan 23 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı ile anlaştı. Altay'da ilk yarıda 5 maça çıkan Kadir, geçen sezon kiralık oynadığı Turgutluspor'la 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve ilk devrede kiralık olarak Karatay Termal 1922 Konyaspor'da görev alan Savaş ise 2'nci Lig'de 12 müsabakada ter döktü.DHA-Spor Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2021-02-01 17:43:10



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