Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)



SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ölü bulunan 4 gençten Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. 3 arkadaş için ikindide Alaşehir Kavala Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine gençlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı. Evlatlarının tabutlarının başından ayrılmayan aileleri, gözyaşı döktü. Ümit Zangal'ın annesi Naciye Zangal'ın, oğlunun tabutuna sarılıp, "Çok hayalimiz vardı. Tek başıma yapamam. Kalk annem. Neden beni bırakıyorsun" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Tek tek kılınan namazın ardından 3 gencin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Alaşehir Yeni Mezarlığa götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Yaşamını yitiren gençlerden Muharrem Zengin ise ikindi vakti beklenmeden Ahmetli'de toprağa verilmişti.Melis KARAKUZULU / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Melis KARAKUZULU

2021-02-01 18:47:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.