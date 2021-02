Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde tarla kenarında cesetleri bulunan en büyüğü 24 yaşındaki 4 gencin nasıl öldüğü konusunda jandarma her türlü ihtimali titizlikle değerlendiriyor. Kurulan özel ekip, özellikle üç ihtimal üzerinde duruyor.

Kestelli Mahallesi'nde bir tarlanın kenarında otomobilin yanında çamur içerisinde yatan 4 gencin cesedi bulunmuştu. Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemede gençlerden Neşet Dalgın'ın (24) boynunun sert bir darbe sonucu kırıldığı, Serkan Zangal (23) ve Ümit Zangal'ın (20) ise göğüs ve baş bölgelerine isabet eden saçmalar sonucu öldükleri belirlendi. Muharrem Zengin'in (22) ise babasına ait otomatik av tüfeğinin kucağında olduğu ve yakın mesafeden çene altından kendisini vurduğu tespit edildi. Gençlerin yapılan el swaplarında ise tüfeğin sadece Muharrem Zengin tarafından kullanıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin ani fren yaparak durdurulduğu, şoför kapısının ve bagajın açık olduğu görüldü. Bu da otomobili kullanan Muharrem Zengin'in aniden arabadan inerek av tüfeğini bagajdan aldığı ihtimalini güçlendiriyor.



Planlanmış bir cinayet ve intihar ihtimali

4 gencin ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürerken, jandarmanın kurduğu özel ekip her türlü ihtimali titizlikle değerlendiriyor. İhtimallerden birine göre otomobili kullanan Muharrem Zengin, Alaşehir'den gelen 3 arkadaşını konuşmak istediğini söyleyerek daha önceden planladığı ıssız alana getiriyor. Başlarına gelecek olayın farkına varan 3 arkadaş otomobilden inmek istiyor. Bunun üzerine otomobili aniden durduran Zengin, bagajdan av tüfeğini alarak silah zoruyla 3 arkadaşını otomobilden indirip tarlanın kenarına diziyor. Bir süre konuştuğu Neşet Dalgın'ı darp ederek boynunu kıran Zengin, diğer 2 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ediyor.



Geçmişe dayanan bir husumet olma ihtimali

Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın arasında geçmişe dayanan bir husumetin olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor. Serkan Zangal ve Ümit Zangal adlı kardeşlerin de buna taraf oldukları olay gecesi, Zengin'in konuşmak için mahallenin dışındaki ıssız alanı seçtiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihtimale göre gençler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Zengin, tüfeğin dipçiğiyle sert bir şekilde Neşet Dalgın'ın başına vurunca darbeyle boynu kırılıyor. Ardından Zandal kardeşleri vuran ve cinnet getiren Muharrem Zengin, boşalan tüfeğe yeni fişek sürdükten sonra çenesine dayayıp tetiğe basıyor.



Asker uğurlamasında yaşanan gerginlik ihtimali

Jandarmanın değerlendirdiği üçüncü ihtimale göre, asker uğurlamasında alınan alkol sonrası Muharrem Zengin Alaşehir'e dönmek üzere garaja gitmek isteyen 3 arkadaşını otomobille bırakmak istiyor. Bu esnada gençler arasında bir dedikodu yüzünden tartışma yaşanıyor. Bunun üzerine 4 arkadaş konuşmak üzere anayoldan saparak mahallenin oldukça dışında bulunan zeytinlik alana geliyor. Serkan Zangal, Ümit Zangal ve Nejat Dalgın ile Muharrem Zengin arasında kavga yaşanıyor. Gençler arasında yaşanan boğuşmada Neşet Dalgın'ın boynu kırılarak olay yerinde can veriyor. Bunun üzerine bagajda bulunan babasına ait tüfeği alan Zengin, iki kardeşi otomobilin yanında vurduktan sonra intihar ediyor.

Tüm bu ihtimaller üzerinde yoğunlaşan JASAT dedektifleri, gençlerin ölümüyle ilgili kesin sonuçların adli tıp raporunun çıkması ve Ankara'ya gönderilen delillerin kriminal incelenmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını dile getirdiler.

