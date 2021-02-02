Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

İzmir'den yola çıkarak Konya'ya kız isteme merasimi için seyir halinde olan bir ticari otomobil, Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki şarampole düşen otomobilde, damat adayının anne ve babası yaralandı.

Kaza saat 08.15 sıralarında Kula ilçesi İzmirAnkara D300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız isteme merasimi için İzmir'den yola çıkarak Konya'ya doğru seyir halinde olan Melih Sayın(31) idaresindeki 35 APE 304 plakalı ticari otomobil, Dereköy Mahalle kavşağı civarında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kara yolu üzerinde bir süre savrulan otomobil, takla atıp sürüklenerek yolun sağ tarafında bulunan şarampole düştü. Damat adayı olan otomobil sürücüsü Melih Sayın(31) kazayı yara almada atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Bensu Ayşe Sayın(62) ve Muhammet Fikret Sayın(61) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç içerisinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Jandarma personelinden duyarlı davranış

Kaza ihbarını aldıktan sonra olay yerine gelen Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan ailenin özel eşyalarını koruma altına alan jandarma personelleri, kaza yapan otomobil içerisinde inceleme yaparken, biri büyük biri küçük 2 tane Kur'anı Kerim buldu. Ters dönen otomobil içerisinden Kur'anı Kerimleri çıkaran bir uzman çavuş, kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü Melih Sayın'a Kur'anı Kerimleri teslim etti.

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