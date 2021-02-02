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AK Partili Özkan'dan Soma OSB müjdesi Soma OSB'nin altyapı ihalesi 25 Şubat'ta

İHA

AK Partili Özkan'dan Soma OSB müjdesi Soma OSB'nin altyapı ihalesi 25 Şubat'ta

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme yaptıklarını ve alt yapı ihalesin 25 Şubat'ta yapılıcağı müjdesini verdi.
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma OSB projesi için altyapı ihalesinin 25 Şubat'ta gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile proje hakkında görüştüklerini belirten Özkan, Soma OSB’ye yatırım yapmak için müracat eden yaklaşık olarak 40 adet firmanın olduğunu ve bu firmalar için önemli kriterin doğalgaz ve altyapı olduğunu söyledi. Özkan, "İlk olarak yoğun uğraşlarımız neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in katkılarıyla Soma doğalgazına kavuşarak önemli bir adım geride bırakılırken, Soma OSB’nin diğer önemli adımı olan altyapı ihalesininde 25 Şubat'ta yapılacak. Yapılacak ihalenin ardından başlayacak çalışmalarla Soma OSB'nin tüm alt yapı işleri yaklaşık 30 milyon TL'lik bir yatırımla tamamlanacak. Yakın zamanda doğalgaz iletim hattının da OSB'ye ulaşmasıyla Soma OSB'nin alt yapı işlemleri tamamlanmış olacak. İzmirİstanbul otoyolunun ve İzmirBandırma tren hattının hemen bitişiğinde bulunması, Çandarlı limanına yakınlığı, Bursa'ya 1 saat, İstanbul'a 2.5 saat uzaklıkta olması nedeniyle çok önemli bir lokasyonda bulunan Soma OSB cazip arsa fiyatları ve ödeme şartlarıyla yatırımcılarını bekliyor. Soma OSB hem ülkemize hem Manisa’ıza ve Soma ilçemize önemli bir katkı sunacağını ve bu sebeble Soma OSB’nin bir an önce faaliyetine başlaması için yoğun uğraşlarımızı sürdürmeye ve tüm gelişmeleri yakinen takip etmeye devam edecegiz" dedi.

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