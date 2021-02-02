Akhisar’da bir mahalle daha karantina altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Çamönü’nde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı.

Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenilirken, Akhisar’ın bir başka mahallesi olan 26 Ocak 2021 günü giriş çıkışlara kapatılan Arabacıbozköy’de süren karantinanın ise devam ettiği bildirildi.

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