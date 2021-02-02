Akhisarlı çocuklar 2021 yılında da ücretsiz sütle buluşacak

Akhisar Belediyesi 1 ile 5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtımına 2021 yılında da devam edecek. Akhisar Belediyesi ile KöyKoop Manisa Birlik arasında yapılan yeni protokol ile 2021 yılında da ücretsiz süt dağıtımı devam edeceği bildirildi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun makamında yapılan protokole KöyKoop Manisa Birlik Başkanı Mehmet Kavas’ın yanı sıra Demirci Bardakçı Kooperatif Başkanı Ali İlkdoğan, KöyKoop Manisa Birlik Başkan Yardımcısı Hasan Ali Topuz ve KöyKoop Manisa Birlik Müdürü Mehmet Sava katıldı. Yapılan protokol kapsamında Süt Kuzusu projesi ile 15 yaş arası Akhisarlı çocuklar taze sütle buluşmaya devam edecek.

Başkan Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı 2021 yılında da taze sütle buluşturmaya devam edeceğiz. KöyKoop Manisa Birlik Başkanı Mehmet Kavas ile birlikte ‘Süt Kuzusu’ hizmetimizin 2021 yılı protokolünü imzaladık. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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