Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında çalışmaları hakkında bilgi verdi. İsteyen çiftçilerin geçmişe yönelik çiftçi malları koruma aidatlarını ödemeleri halinden koruma kapsamından çıkabileceklerini açıkladı.

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma (ÇMK) Başkanı Osman Kocadağ, "İlçe genelinde 13 bin 500 dekarlık alanda koruma hizmeti vermekteyiz. Sekiz ay önce göreve geldim. Bu süre içerisinde çalışanların geçmişe ait sigorta prim borçlarının toplamı 574 bin TL idi. Çıkarılan afla sigorta af kapsamından yararlanılarak 265 bin indirilerek tüm sigorta borçlarını ödedik. Ayrıca bizden önce çıkarılan beş kır bekçimizin de tazminatlarını ödedik. Ayrıca beş köyümüzün güvenlik kamera takılmasında ve arazi yollarının açılmasında yardımda bulunduk." dedi.



"İsteyen çiftçiler koruma kapsamından çıkabilir"

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanı Osman Kocadağ, İlçe Murakabe Kurulu kararı gereğince isteyen çiftçilerin koruma kapsamından çıkabileceklerini belirterek, "Sarıgöl Murakabe Kurulu tarafından geçtiğimiz gün alınan kararda 4081 sayılı kanun 34. maddesinde 'Bu kanun kapsamındaki koruma hizmetleri ve hizmet alanları isteğe bağlı olarak' denilmektedir. İlçe Murakabe Kurulu tarafından alınan karar gereği üye olan çiftçilerimiz geçmiş dönemlere ait aidat paralarını ödedikten sonra üyelikten çıkarılacaktır. Büyük ve küçük mallardan 5 TL, Üzüm bağlarından dekar başına 12 TL, tarladan dekar başına 6 TL aidat alınmaktaydı." diye konuştu.

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