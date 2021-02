Baba ve oğlunun hayvan sevgisi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bisiklet ve lastik tamirciliği yapan baba Nevzat Erdoğan (70) ile oğlu Serdar Erdoğan (36) günlük kazançlarından sokak hayvanlarına her gün yiyecek parası ayırıyorlar. Baba oğlun hayvan sevgisi çevredeki vatandaşların da takdirini kazanıyor.

Baba ve oğlu akşam saatlerinde iş yerlerini kapattıktan sonra kasaptan beş kutu tavuk eti alarak sokak hayvanlarını besliyorlar. Konak Mahallesi’nde oturan baba ve oğlu aldıkları tavuk etlerini her akşam kendilerini bekleyen kedi ve köpeklere vererek karınlarının doyurmalarını sağlıyorlar. Mahallenin kedileri her gün saat 18.00’de Nevzat ve Serdar Erdoğan’ın geleceği bilerek aynı saatte beslendikleri alanda baba ve oğlu bekliyor.



"Hayvanları çok severim"

Bisiklet ve lastik tamir ustası baba Nevzat Erdoğan, "Beni köpek ve kedileri çok severim son iki yıldır dükkanımdan kazandığım paralarla sokak hayvanları için yiyecek alarak karınlarını doyurmaktayım. Bu bana huzur veriyor. Sağ olduğum sürece bu geleneği devam edeceğim." dedi.



"Dilenciye vereceğimize sokak hayvanlarına veriyorum"

Bisiklet ve lastik tamircisi oğul Serdar Erdoğan ise, "Sokak hayvanları soğuk kış aylarında sokaklarda yiyecek aramakta. Babam daha önce sokak hayvanları için yiyecek veriyordu. Ben de babamı örnek alarak her gün mahallenin 2530 kedisi için tavuk kanadı alarak evimizin önündeki sokak kedilerini beslemeye başladım. Dilencilere vereceğim parayı sokak hayvanlarına vererek can dostların beslenmesini sağlamaktayım. Tüm kediler aynı saatte benim saati bilirler ki, toplanıyor. Yiyecekleri verdiğimde tüm kediler dağılana kadar bekliyorum. Onların karınlarını doyurmak benim görevim oldu. Mutluluk veriyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.