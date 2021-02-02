Baba ve oğlunun hayvan sevgisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba ve oğlunun hayvan sevgisi

İHA

Baba ve oğlunun hayvan sevgisi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bisiklet ve lastik tamirciliği yapan baba Nevzat Erdoğan (70) ile oğlu Serdar Erdoğan (36) günlük kazançlarından sokak hayvanlarına her gün yiyecek parası ayırıyorlar. Baba oğlun hayvan sevgisi çevredeki vatandaşların da takdirini kazanıyor.
Baba ve oğlu akşam saatlerinde iş yerlerini kapattıktan sonra kasaptan beş kutu tavuk eti alarak sokak hayvanlarını besliyorlar. Konak Mahallesi’nde oturan baba ve oğlu aldıkları tavuk etlerini her akşam kendilerini bekleyen kedi ve köpeklere vererek karınlarının doyurmalarını sağlıyorlar. Mahallenin kedileri her gün saat 18.00’de Nevzat ve Serdar Erdoğan’ın geleceği bilerek aynı saatte beslendikleri alanda baba ve oğlu bekliyor.

"Hayvanları çok severim"
Bisiklet ve lastik tamir ustası baba Nevzat Erdoğan, "Beni köpek ve kedileri çok severim son iki yıldır dükkanımdan kazandığım paralarla sokak hayvanları için yiyecek alarak karınlarını doyurmaktayım. Bu bana huzur veriyor. Sağ olduğum sürece bu geleneği devam edeceğim." dedi.

"Dilenciye vereceğimize sokak hayvanlarına veriyorum"
Bisiklet ve lastik tamircisi oğul Serdar Erdoğan ise, "Sokak hayvanları soğuk kış aylarında sokaklarda yiyecek aramakta. Babam daha önce sokak hayvanları için yiyecek veriyordu. Ben de babamı örnek alarak her gün mahallenin 2530 kedisi için tavuk kanadı alarak evimizin önündeki sokak kedilerini beslemeye başladım. Dilencilere vereceğim parayı sokak hayvanlarına vererek can dostların beslenmesini sağlamaktayım. Tüm kediler aynı saatte benim saati bilirler ki, toplanıyor. Yiyecekleri verdiğimde tüm kediler dağılana kadar bekliyorum. Onların karınlarını doyurmak benim görevim oldu. Mutluluk veriyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama
YEREL HABERLER Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama
Seyir halindeki tır alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev aldı
Manisa’da bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi
Akhisarlı çocuklar 2021 yılında da ücretsiz sütle buluşacak
YEREL HABERLER Akhisarlı çocuklar 2021 yılında da ücretsiz sütle ...
Şüpheli araçtan 31 şişe kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 31 şişe kaçak içki çıktı
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor
YEREL HABERLER 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor
Somaspor 5 transfer yaptı
YEREL HABERLER Somaspor 5 transfer yaptı
Turgutluspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor telafi peşinde
Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi
YEREL HABERLER Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi
Manisa’da etkili olan sağanak yağışı karşı ekipler sahada Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrası dereler ve sulama kanallarında taşkın yaşanmaması için belediye ekipleri sahada çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da etkili olan sağanak yağışı karşı ekipler ...
Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı ...
Akhisar’da bir mahalle daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Akhisar’da bir mahalle daha karantina altına alındı
Zorlu Enerji’den yenilenebilir enerji hamlesi Ülke ekonomisine 4,5 milyon TL’lik katkı
YEREL HABERLER Zorlu Enerji’den yenilenebilir enerji hamlesi Ülke ...
Kırkağaç’ta ilçe trafiğinde düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta ilçe trafiğinde düzenleme yapıldı
AK Partili Özkan'dan Soma OSB müjdesi Soma OSB'nin altyapı ihalesi 25 Şubat'ta
YEREL HABERLER AK Partili Özkan'dan Soma OSB müjdesi Soma OSB'nin ...
Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal
YEREL HABERLER Manisa'da 4 gencin sır ölümünde üç ihtimal
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
YEREL HABERLER Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza ...
Turgutluspor'dan son gün transferleri
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan son gün transferleri
Manisa’da öldürülen 4 arkadaş toprağa verildi Öldürülen 4 gençten 3’ü Alaşehir’de birlikte defnedilirken 22 yaşındaki Muharrem Zengin ise Ahmetli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı Cenaze töreninde gençlerin acılı aileleri ayakta durmakta zorlandı
YEREL HABERLER Manisa’da öldürülen 4 arkadaş toprağa ...
Manisa FK’da bir imza da Hüseyin Yılmaz’dan
YEREL HABERLER Manisa FK’da bir imza da Hüseyin Yılmaz’dan
Manisa FK'ya Süper Lig'den takviye Çaykur Rizesporlu Kemal Rüzgar Manisa FK’da
YEREL HABERLER Manisa FK'ya Süper Lig'den takviye Çaykur Rizesporlu ...
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (2)
YEREL HABERLER Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza ...
Büyükşehir, Cansu’nun yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Büyükşehir, Cansu’nun yüzünü güldürdü