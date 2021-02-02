Büyükşehirden servis araçlarına şafak denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, il genelinde servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmada, servis araçları kaliteli ve güvenli bir ulaşım için tüm ayrıntılarıyla incelendi.

Manisalı vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden servis araçlarına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak bir denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde servis araçları A’dan Z’ye denetlenirken, güzergâh dışı, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapan araçlara da gerekli cezai işlem uygulandı.

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