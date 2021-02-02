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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi yağıştan etkilenen mahallelerde çalışmalara başlattı

İHA

Turgutlu Belediyesi yağıştan etkilenen mahallelerde çalışmalara başlattı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yaşanan yoğun yağışların ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın ziyaretiyle birlikte kırsal mahallelerde hasar gören yollarda tamirat çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler ve hasar tespit çalışmalarının ardından ekipler tarafından kırsal mahallelerde tamirat çalışmalarına başlandı. Çalışmalar doğrultusunda Sinirli, Kurudere ve Kuşlar Mahalleleri ile birlikte yağıştan etkilenen kırsal mahallelerde hasar gören yolların tamirat ve bakımları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Merkez mahallelerdeki çalışmalarına da bir yandan devam eden ekipler Şehitler Mahallesi Ege Sokak ile Selvilitepe Mahallesi Örnek Sokakta altyapı çalışmaları sırasında kazınan yolların bakım ve tamiratlarını yürütüyorlar.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Şehitler Parkında çimlendirme ve budama çalışmaları ile Karaköy Mahallesindeki Kur’an kursunun boyama çalışmalarına devam ediyor.
Kırsal mahallelerde yapılan hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çalışmalara başlandığını belirten Başkan Çetin Akın, “Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol ile birlikte ziyaret ettiğimiz kırsal mahallelerimizde hasar gören yollarda tamirat çalışmalarına ekiplerimiz zaman kaybetmeden başladı. Ayrıca şehir merkezimizde de altyapı nedeniyle kazılan yolların parke tamiratı ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Şehitler Parkında çimlendirme, budama ve Karaköy Mahallemizdeki Kur'an kursunda boyama çalışması yapıyor. Daha güzel bir Turgutlu için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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