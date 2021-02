Başkan Çerçi yeni projelerini anlattı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi 2020 yılında hayata geçirdikleri ve 2021 yılında yapacakları projeleri düzenlediği basın toplantısında anlattı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi: “Laf değil; icraat üretiyoruz”

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2020 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. “Laf değil icraat üretiyoruz” diyen Başkan Çerçi, 2021 yılı için de müjdeler verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı çalışmaları anlattı. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin 7 yıl önce kurulan bir belediye olduğunu, kendisinin de kurucu belediye başkanı olarak Türkiye’de örnek olan önemli projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 2. dönemde de hizmetlere kaldıkları yerden devam ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi bu hizmetleri de zaman zaman kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. Yunusemre Belediyesi’nin 2020 yılı çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, geride bırakılan yılın koronavirüs pandemisi dolayısıyla zor bir yıl olduğunu söyledi.



‘Pandemiyi bahane etmedik!’

Başkan Çerçi konuşmasında, “Yunusemre Belediyesi olarak bugün baktığımızda pek çok belediyeye örnek olan projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bu başarının ardında hizmet odaklı, vatandaşın, ilçenin ihtiyacını gözeten bir yönetim anlayışı yatıyor. Bu düsturla hareket ederek birçok projemizi hayata geçirdik. Geride bıraktığımız yıl sadece bizim için değil tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Koronavirüs pandemisi tüm dünyada maalesef hala can almaya devam ediyor. Ülkemizde son günlerde azalan vaka sayılarının bir an önce bitmesini temenni ediyor; vatandaşımıza sağlıklı günler diliyorum. Bu salgın ülkemizdeki sağlık politikalarının ne denli önemli olduğunu gösterdi. Hükümetimizin önlem ve gayretleriyle salgınla mücadele ediliyor. Bu anlamda salgınla mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanı meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabi geçen yıl gündemimiz pandemiydi. Biz de belediye olarak 37 personel, 24 araç ile vefa sosyal grubuyla 12 bin 603 haneye ulaştık, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlarımıza 800 bin maske, 20 bin adet dezenfektan ve kolonya dağıttık. Tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettik” diye konuştu.

Pandemiyi bahane etmeden 2020 yılında da prestij projeler başta olmak üzere bir çok projenin temelinin atıldığını, temeli atılanların tamamlanarak hizmete girdiğini aktaran Başkan Çerçi icraatlarını anlattı.



“Örnek alınan proje: Yunus Emre Millet Çarşısı”

Başkan Çerçi tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “İlçemizde özellikle pazarcı esnafımızın modern pazaryeri ihtiyacını gözeterek yola çıktığımız Yunus Emre Millet Çarşımızı geçtiğimiz yıl içerisinde tamamladık. Kompleks projemiz içerisinde yer alan pazaryerimizde Salı günleri Millet Çarşısı meyve sebze ve sosyete pazarı kurulurken; Pazar günleri ise üretici pazarı ve 2. el eşya pazarı kurulmaktadır. Bu dönemde haftasonu kısıtlamaları nedeniyle bu iki pazarımız geçici olarak Perşembe gününe alındı. Yine proje içerisinde bir cami, Türkiye’nin en büyük hamam kompleksi, bayanların form tuttuğu spor salonu, 28 işyeri, gençlik eğitim merkezi, Manisa’nın en büyük konferans salonu yer alıyor.” dedi.



“Manisa’nın kültür turizmine değer katan proje: Yunus Emre Kültür Parkı”

Manisa’nın kültür turizmine değer katan Yunus Emre Kültür Parkı projesinden de bahseden Başkan Çerçi, “Yine vizyon projelerimizden kentin kültür turizmine değer katacak Yunus Emre Kültür Parkı projemizi de tamamladık. 4 konaktan oluşan projede İrfan Meclisi ve Geleneksel El Sanatları Atölyesi hizmet vermeye başladı. Yine buraya şehzadeler şehri olan Manisa’ya yakışır bir müzeyi de kısa süre içerisinde kazandırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.



“Akgedik’te bir şehir kuruldu”

Manisa’nın en önemli sorunlarından biri olan konut sorununa neşter vurduklarını kaydeden Başkan Çerçi şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan 5 yıl önce başladığımız 5 bin 500 Konutluk Akgedik toplu Konut Projemizin 1 bin 100 konutunu 2018 yılında hak sahiplerimize teslim etmiştik. Aynı yıl içerisinde temelini attığımız bin 500 konutluk 2. etabımızı da tamamlayarak geçtiğimiz yaz hak sahiplerimize teslim ettik. 2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ yönetimine teşekkür ediyorum. Yine yaklaşık bin 400 konuttan oluşması planlanan 3. etabın da bu yıl içerisinde temelinin atılmasını hedefliyoruz.”



Binlerce metrekare parke taşı ve yol çalışması yapıldı

Belediyenin diğer hizmetlerinden de bahseden Başkan Çerçi, “Kendi parke taşı fabrikamızda ürettiğimiz parke taşıyla 150 bin metrekare kilitli parke taşını ilçemizde ihtiyaç olan yollara döşedik. 24 bin 600 metrekare kaldırım tamir çalışması yaptık. Üreticimiz için 126 km arazi yolu açtık. 80 bin metrekare asfalt ve satıh kaplama çalışması yaptık. Belediye şantiyemizi Yağcılar yolu üzerinde olan yeni alanımıza taşıdık. Yunus Emre Kültür Parkı’na çıkan yolumuzun 1 km’lik kısmına projemize yakışır bir şekilde kilim deseni vererek parke taşı döşedik. Belediye olarak kurulduğumuz günden bu yana üreticimizi önceleyen projeler geliştirdik. Yuntdağı’nda başta ürün çeşitliliğini arttırmak, organik tarımı geliştirmek, aşılama çalışmaları ve fidan desteğiyle yüz güldüren projelere imza attık. Bugün tüm bu projelerin karşılığını alırken; geride bıraktığımız yıl içerisinde 10 bin zeytin, 4 bin ceviz, 2 bin badem, 2 bin incir olmak üzere 18 bin fidanı üreticimize dağıttık. 50 bin göz Antep fıstığı aşılaması yapıldı. 500 adet arı kovanını arıcılarımıza teslim ettik. Köseler Mahallemizde kurduğumuz Meyve Kapama Bahçemizin bakımını yapıyoruz. Pelitalan Mahallemizde geçtiğimiz yıl temelini attığımız Kırsal Kalkınma Merkezimiz de bölge üreticisinin birçok ihtiyacına cevap verecek. İçerisinde soğuk hava deposu, pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freezedrying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri ile 50 ton kapasiteli kantar bulunan tesisimizi bu yıl içerisinde hizmete açacağız. Yine bölge halkımızın talebi üzerine Maldan’da yaptığımız sosyal tesisimizi de tamamladık. İki katlı, bin metrekare inşaat alanına sahip olan projede; el sanatları atölyeleri, genç odası, kahvehane, ticarethane, muhtarlık odası, düğün salonu ve telekom binası yer alıyor.” diye konuştu.

“Kimse yoksa Yunusemre var” diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Çerçi, “Kimse yoksa biz varız’ diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerimize 11 bin erzak kolisi dağıtırken, 250 aileye kıyafet yardımı, 20 ton kömür yardımı, 355 aileye ev eşyası dağıttık. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve pide, kurban bayramında da ihtiyaç sahiplerimize kurban eti ulaştırdık. Mülteci İletişim Merkezi aracılığı ile ilçemizde yaşayan mültecilerin sıkıntılarını gidermeye gayret gösterdik. Bunun yanı sıra evde bakım birimimiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam etti. Dev projeleri yerine getirirken rutin hizmetlerimizi de ihmal etmedik. İlçemizde 467 bin 74 metrekare yeşil alanın bakımı yapıldı. Manisa’ya yeni bir mesire alanı, 3 yeni park alanı, 5000 metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Seramızda 18 bin adet çalı ve çiçek üretildi. 43 bin 53 adet fidan, çalı ve mevsimlik çiçek dikildi. 11 bin 50 metrekare rulo çim serildi. 6 bin 200 kilogram çim ekildi. İlçemizde ihtiyaç duyulan noktalarda 4 çocuk oyun grubu ve fitness grubunun montajı yapıldı. 47 adet 770 litrelik, 50 adet 3 bin 200 litrelik konteynır yerleştirildi. İlçemizdeki sokak hayvanları için 100 adet köpek evi ve 100 adet kedi evi konuşlandırılarak 2 bin 300 kg kuru kedi ve köpek maması dağıtıldı. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 750 kg atık yağ 20 bin 400 kg atık materyal dönüştürüldü.” ifadelerini kullandı.



“İcraatçı bir belediyeyiz"

“İcraatçı bir belediyeyiz, laf değil hizmet üretiyoruz.” diyen Başkan Çerçi 2021 yılı projelerinden de bahsederek şunları söyledi: “Tabi tamamlanma aşamasına gelen güzel projeler var. Bunlar Çapaçarık Rekreasyon, Piknik ve Spor Alanı, Binlerce yazma eserin yer alacağı Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi, Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde tarihimizi yansıtacak Osmanlı Müzesi, Ağustos ayına kadar açmayı planladığımız Manisa’nın en özel ibadethanelerinden biri olacak Meydan Cami, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde Türkiye’nin en büyüğü olacak Yunusemre Bilim Merkezi Projesi ile yine aynı yerde Hanımlar Lokali ve Kadın Kooperatifleri Teşhir Satış Yeri, Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi, Atatürk Mahallesi Parkını hizmete kazandıracağız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yılsonuna kadar hepsini tamamlamayı planlıyoruz.”



Bu yıl yapımına başlanacak projeler

Başkan Çerçi 2021 yılı içerisinde hayata geçirilecek projeleri ise şöyle sıraladı: “Belediye Meydan Projesi, Belediye Hizmet Binası, Meydan Yeraltı Katlı Otoparkı, Meydan Düzenlemesi ve Gölet, Millet Kıraathanesi ve Gençlik Eğitim Merkezi, Askeriye Yol Projesi, TOKİ 3. Etap 1400 Konut Projesi ve Aile Sağlığı Merkezi, Yunusemre Hayvan Barınağı, Muradiye Canlı Hayvan Pazarı, Süreyya Millet Bahçesi, Ortaköy Kamping Alanı ve Karavan Turizm Merkezi, Er Meydanı’na ilave Tribün Alanı, Yuntdağı Spor Merkezi, Muradiye Spor Merkezi, Aigai 3 Boyutlu Sanal Tur Merkezi, Osmancalı Fosil Ağaç Ormanı Düzenlemesi, Akçaköy Sosyal Tesisi ve Antep Fıstığı İşleme Ünitesi, Türkmen Şelalesi Bisiklet ve Yürüyüş Parkuru ve Sosyal Donatılar, Pelitalan Halı Sahası.”

Başkan Çerçi projelendirme çalışmaları devam edenler projeler ise şöyle sıraladı: “Huzurevi, Aşevi, Yeni Mahalle Sosyal Tesisleri, Barbaros Sosyal Tesisleri, Horozköy Kur’an Kursu, Horozköy Gündüz Bakımevi, Millet Çarşısı Kütüphanesi, Aquapark, Engelli Yaşam Merkezi, Horozköy Sosyal Tesisleri.”



Baybatur’dan Başkan Çerçi’ye teşekkür

Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarını takdir ile takip ettiklerini kaydeden AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur da burada yaptığı konuşmada, “Başkanımız Mehmet Çerçi her alanda güzel projelere imza atmaya gayret ediyor. Pek çok belediyenin yapamadığı projeleri yapıyor. Biz de milletvekilleri olarak elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunu sadece AK Partili ya da Cumhur İttifakı belediyelerine yapmıyoruz. CHP’li belediyelere de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Biz her zaman 17 ilçeye büyükşehirle beraber hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Şehrimizi seviyoruz. Bize oy vermiş ya da vermemiş ayrımını yapmadan belediyelerimize yardımcı oluyoruz. Hükümet olarak Manisamız için önemli projelerimizi bitirme aşamasına geldik. Kentimize önümüzdeki günlerde çok önemli müjdeler vereceğiz. Yunusemre Belediyesi geleceğimiz için çalışıyor. Ben başkanımızı ve ekibini kutluyorum.” diyerek Yunusemre Belediyesine ve Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.

