Manisa’da 101 yaşındaki kadın yangında öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın kurtulamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 101 yaşındaki kadın yangında öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın kurtulamadı

İHA

Manisa’da 101 yaşındaki kadın yangında öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın kurtulamadı

Manisa’nın Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi'nde çıkan yangında 101 yaşındaki Ümmü Özmeşeci, hayatını kaybetti.
Yangın, öğle saatlerinde Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümmü Özmeşeci’nin yaşadığı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, ahşap ve yığma taş evdeki yangını söndürdü. Yangından evde yalnız yaşadığı öğrenilen 101 yaşındaki 5 çocuk annesi Ümmü Özmeşeci yaşamını yitirdi.
Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çerçi yeni projelerini anlattı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi 2020 yılında hayata geçirdikleri ve 2021 yılında yapacakları projeleri düzenlediği basın toplantısında anlattı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi: “Laf değil; icraat üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çerçi yeni projelerini anlattı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. ...
Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor
YEREL HABERLER Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor
Şehzadeler’deki su taşkınına anında müdahale felaketi önledi Yaşanan aşırı yağışlar sonucu taşan sulama kanalına ekiplerin anında müdahalesi geçtiğimiz yıllarda yaşanan felaket görüntülerin tekrarına izin vermedi
YEREL HABERLER Şehzadeler’deki su taşkınına anında müdahale felaketi ...
Turgutlu Belediyesi yağıştan etkilenen mahallelerde çalışmalara başlattı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi yağıştan etkilenen mahallelerde ...
Büyükşehirden servis araçlarına şafak denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehirden servis araçlarına şafak denetimi
'Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST' bilgilendirme semineri çevrimiçi yapıldı
YEREL HABERLER 'Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST' ...
Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençler, veda videosu çekmişler
YEREL HABERLER Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençler, veda ...
Manisa’da 2 eve fuhuş operasyonu Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın sınır dışı edildi, 2 ev de mühürlendi
YEREL HABERLER Manisa’da 2 eve fuhuş operasyonu Manisa'nın Salihli ...
Şehzadeler Belediyesi şubat meclisini yaptı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi şubat meclisini yaptı
Doç. Dr. Sezgin Oxford'lu akademisyenlere uzaktan konferans verdi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Sezgin Oxford'lu akademisyenlere uzaktan ...
Baba ve oğlunun hayvan sevgisi
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun hayvan sevgisi
Manisa’da dereler ve sulama kanalları taştı Manisa’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Manisa merkez, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde su taşkınlarına neden oldu Derelerin ce DSİ’ye ait sulama kanallarının taşması sonucu yollar göle dönerken ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada mücadele ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da dereler ve sulama kanalları taştı Manisa’da ...
Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama
YEREL HABERLER Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından açıklama
Seyir halindeki tır alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev aldı
Manisa’da bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi
Akhisarlı çocuklar 2021 yılında da ücretsiz sütle buluşacak
YEREL HABERLER Akhisarlı çocuklar 2021 yılında da ücretsiz sütle ...
Şüpheli araçtan 31 şişe kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 31 şişe kaçak içki çıktı
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor
YEREL HABERLER 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor
Somaspor 5 transfer yaptı
YEREL HABERLER Somaspor 5 transfer yaptı
Turgutluspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor telafi peşinde
Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi
YEREL HABERLER Manisa FK'dan son gün 2 takviye geldi
Manisa’da etkili olan sağanak yağışı karşı ekipler sahada Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrası dereler ve sulama kanallarında taşkın yaşanmaması için belediye ekipleri sahada çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da etkili olan sağanak yağışı karşı ekipler ...
Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı ...
Akhisar’da bir mahalle daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Akhisar’da bir mahalle daha karantina altına alındı