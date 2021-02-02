Selvilitepe’ye verilen sözler tutuldu

Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Mahallesindeki 50 sokakta tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan tamirat çalışmaları tamamlanan sokaklarda incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selvilitepe Mahallesinde Biden Sokak, Tepe, Karadeniz, Ören, Akıncılar, Özselvili, Uysal, Mithatpaşa, İpek, Büşra, Seçkin, Umut, Okyay, Sır, Kudret, Örnek, Tuğba, Önder, Gökyay, Övünç, Kıvılcım, Elmas, Girne, Armağan, Derya, Baran, Başak, Turgul, İlkyaz, Özel, Orkide, Üzümlü, Yağmur, Ofis, Barış Manço, Yılmaz, Meydanlık, Alperen, Uğurlu, Engin, Polatkan, Seçil, Eylül, Cemre, Nazan, Girne, Bayındır, Gazi Seyhan Sokakları ve Irlamaz Yolu üzerinde doğalgaz ve telekom altyapısından kaynaklanan hat kazılarının ardından tamirat çalışmaları tamamlandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte tamiratları tamamlanan sokakları yerinde inceledi. Yeni başlayacak ve devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

“Selvilitepe mahalle sakinlerimize söz verdiğimiz gibi 50 sokakta çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık” diyen Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Ziyaretlerimiz ve ekiplerimizin incelemeleri sırasında önceden tespit ettiğimiz 50 sokağımızın tamirat ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdik. Selvilitepe Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Selvilitepe Mahallemizin büyük oranındaki sorunların çözümü noktasındaki çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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