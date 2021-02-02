Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımından ikinci galibiyet

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı Manisa Şampiyonasında rakibi Akhisargücü Spor Kulübünü 31 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

Manisa Şampiyonasında Genç Kızlar Kategorisinde sezonun ikinci maçına çıkan Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, rakibi Akhisargücü Spor Kulübü ile galibiyet için mücadele etti. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı 2523, 1125, 2426, 2426 set sonuçlarıyla Akhisargücü Spor Kulübünü 31 yenmeyi başardı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz ise yaptığı açıklamada, “Genç sporcularımız art arda elde ettikleri galibiyetlerle başarılarını ortaya koyuyorlar. Genç sporcularımızın ve ekibimizin tüm sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini ve şampiyonayı birincilikle tamamlamalarını diliyorum” dedi.

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