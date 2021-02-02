101 yaşındaki Ümmü nine, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 101 yaşındaki Ümmü Özmeşeci, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi'nde Ümmü Özmeşeci'nin yalnız yaşadığı tek katlı evde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, 5 çocuk annesi Özmeşeci'nin yanmış cesedini buldu.

Ümmü Özmeşeci'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-02-02 17:42:28



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