Soma’da sokak hayvanları için korunaklı beslenme ünitesi

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri sokak hayvanları için ilçede mevcut bulunan beslenme ünitelerine ilaveten 20 adet yemlik yaptırarak gerekli mahallelere montajını sağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 (Yeni tip korona virüs) önlemleri kapsamında alınan çeşitli kısıtlamalar sonucu vatandaşlardan gelen yardımların pek çoğundan mahrum kalan sokak hayvanlarını Soma Belediyesi unutmadı. Sokak hayvanları için, Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce Soma’da 20 yeni noktaya beslenme ünitesi oluşturuldu. Her gün düzenli gıda takviyesinin yapıldığı noktalar sayesinde sokakta yaşayan hayvanların beslenme düzeninin devam ettirilmesi hedefleniyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un talimatları doğrultusunda her sabah beslenme ünitelerini kontrol edilerek; eksilen yemlerin yerine yenileri konulup suları tazelenirken ayrıca Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış mevsiminde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de doğaya yem bırakıyor. Ekipler kuşlar için açık alanlara buğday ve benzeri yiyeceklerden bırakırken, doğada bulunan yaban hayvanları için de kırsal mahallelerde ormanlık alanlara yem, ekmek ve yeşillik bırakılıyor.

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