Salihli'deki fuhuş operasyonunda 2 ev mühürlendi, 4 kadın sınır dışı edildi



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin iki ayrı adrese düzenlediği fuhuş operasyonda 4'ü yabancı uyruklu kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen 4 kadın sınır dışı edildi. Fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziler ve Atatürk Mahallesi'ndeki iki ayrı evde fuhuş yapıldığını belirledi. Söz konusu iki eve, dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda N.Ö.(42) ile yabancı uyruklu kadınlar I.M.(38), N.M.(34), M.A.(29) ve K.D.(32) gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen her iki evde 30 gün süreyle mühürlendi. Gözaltına alınan N.Ö. hakkında 'fuhuşa aracılık ve yer temini etmekten', yabancı uyruklu 4 kadının ise ifadelerine başvuruldu. N.Ö.'nün polisteki işlemleri sürerken, diğer 4 şüpheli kadın ise polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı

2021-02-02 18:53:44



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