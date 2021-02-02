Otomobil minibüse arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan İlkay Dağ idaresindeki 42 N 9805 plakalı Kartal marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve trafik ışıkları sebebiyle yavaşlayan Ahmet Akmeşe idaresindeki 45 S 6355 plakalı Hyundai marka minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüjde durabilirken, otomobil içerisinden fırlayan sürücü İlkay Dağ ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dağ, önce Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, daha sonra da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı Dağ'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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