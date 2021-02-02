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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Besim Dutlulu, dün geceden beri devam eden aşırı yağışların ardından sıkıntı yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve olası problemlerin önüne geçmek adına Akhisar Belediyesi ekiplerinin günün 24 saati boyunca çalışmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Akhisar Belediye Meclisi 12 gündem maddesinin yer aldığı Şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yaptığı sosyal çalışmalar ve demokratik yaklaşımından dolayı teşekkür eden MHP grubu meclis üyesi Fikret Türk, “Biz muhalefet olarak iyi olan her şeyi överiz. Akhisar bizim, Akhisar’a yapılan hizmeti kim yaparsa yapsın Allah razı olsun deriz. Şahsınızın bu sosyal politikalara göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyete özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca muhalefetin de görüşlerini dikkate alarak komisyonda son şeklini almış yönetmeliği geri göndererek bizim görüş ve düşüncelerimize de itibar ettiğiniz için bu demokratik yaklaşımınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Siz bir tane iyi bir şey yapın ben size 40 defa teşekkür ederim, beni kimse bağlamaz.” dedi.
Gündemin ikinci maddesinde ise Akhisar’da zeytincilik alanında faaliyet gösteren S.S. Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 50 pay 5 Bin TL sermaye ile Akhisar Belediyesi tüzel kişiliğini ortak olarak temsil etmek üzere alınan Kanun Nizam Komisyonu ve Tarım Komisyonu’nca oy birliği ile kabul edilmesi meclise sunuldu ve meclisten oy birliği ile geçti.
Gündemin dördüncü maddesinde eski belediye binası yerine yapılan Akhisar Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne “Uğur Mumcu” isminin verilmesi Kanun ve Nizam Komisyonunca oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından gelen yeni önerilerle birlikte yeniden komisyonda değerlendirilmesine karar verildi.

Belediye kiracılarına indirim
Beşinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi kiracısı olan ve şuanda faaliyetlerine devam eden esnafların kiraları ile ilgili kırsal bölgelerdeki kiracılara bu yıl zam yapılmazken, merkezdeki kiracılar için de 3 aylık kira bedeli için yüzde 10 indirim yapılması oy birliği ile kabul edildi.
İlgili devlet kurumlarının daha esnafa destek yapmadan önce Akhisar Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını ve ihtiyaçları noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Başkan Dutlulu, “Şu ana kadar esnafımızdan Ocak ve Şubat aylarında almayacağımız kiraların toplamı 210 bin liradır. Onun dışında kapanan işyerleri için almadığımız kira bedeli ise 52 bin lirayı buldu. Her zaman esnafımızın yanında olmaya ve onların taleplerine karşılık vermeye devam edeceğiz” dedi.
Sekizinci gündem maddesinde Akhisar ilçesi sınırlarında bulunan ve daha önce köy ve belde belediyesiyken 6360 sayılı kanun ile mahalle statüsüne dönüştürülen yerleşim yerlerinden torba kanunu kriterleri uyanların kırsal mahalle olarak kabul edilmesi meclise sunuldu ve konu hakkında komisyon kurulması oy birliği ile kabul edildi.
On birinci gündem maddesinde ise Akhisar Belediye Personel A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısı’na katılması ile ilgili Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Son gündem maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü evrakları ile meclis son bulurken 2021 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının 2 Mart Salı günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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