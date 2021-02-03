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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak

İHA

Salihli Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında şubat ayı toplantısını gerçekleştiren belediye meclisi kendi kiracıları için yeni bir karar aldı. Toplantıda Salihli Belediyesi kendi kiracısı olup pandemi döneminde kepenk indiren esnaflardan kira almama karar aldı.
Salihli Belediye Meclis Salonunda yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen toplantıda, belediye meclisi 9 gündem maddesini görüşerek karara bağlarken, toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Aşırı yağıştan etkilenen İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletir sel baskınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim” dedi. Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahasını baştan aşağı yenilediklerini belirten Başkan Kayda, “Suni çim zeminden tribüne kadar her şeyi ile 1,5 milyon lira bedelle yenilediğimiz İsmail Doğan Erdinç Spor Sahamızın yapımında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e teşekkürlerimi sunarım. Salihlimize hayırlı olsun” dedi.

“Kapanan süre sözleşmeye eklenecek”
Korona virüs salgını nedeniyle yasa kapsamında faaliyetleri durdurulan ve faaliyetleri kısıtlanan belediyeye ait bazı işyerlerinden alınacak kira ücretleri meclis üyeleri tarafından görüşüldü. Meclis pandemi döneminde kepenk indiren kiracısından kira almama kararı alınırken, karar ise oy birliği ile alındı. Alınan kararla ilgili konuşan Başkan Kayda, “Salihli Belediye Meclisi olarak Covid19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira almayacağız ve kapalı kaldıkları süreyi de sözleşmelerine ekleyeceğiz. Faaliyetleri durdurulmayan ancak pandemi nedeniyle iş yapamayan işyerlerinin kira ücretlerine de % 50 indirim uygulayacağız. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Arsa ve arazi satışına onay
Toplantıda ayrıca mülkiyeti belediye ait bazı mahallelerde bulunan arsa ve arazi satışları ile ilgili komisyon raporları görüşüldü. Arsa ve arazilerin satışı MHP ve AK Partili meclis üyelerinin kabul oyları ile kabul edildi. Karara CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ise ret oyu verdi. Arsa ve arazi satışlarına ise CHP meclis üyesi Yavuz Özdem tepki gösterdi. Tepki üzerine konuşan Başkan Kayda “Zaman siyaset değil, hizmet yapma zamanıdır. Biz siyaseti 2019 seçimlerinde geride bıraktık. Şuan Salihli halkı bizden siyaset değil, hizmet bekliyor” dedi.

Komisyon raporları ele alındı
Şubat ayı meclis toplantısında ayrıca Atatürk Mahallesi 3222 ada 15 nolu parsel ile Keli Mahallesi 3449 ada 12 nolu parsellerin “Sağlık Tesis Alanı” olarak plan değişikliği talebi ile ilgili komisyon raporu, Çayköy Mahallesi 1523 nolu parselin Emsal değerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili komisyon raporu ve Yılmaz Mahallesi 177 ada 2 nolu parselin onaylı imar planında konut alanına imarlı taşınmazın, zeminde ticaret kullanım hakkı verilmesi talebi görüşülüp oy birliği ile kabul edilirken, Caferbey Mahallesi 3297 ada ve 3298 adalar arasında kalan “Park Alanı” ve 3746 ada 66, 67, 135 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Karara AK Partili meclis üyeleri, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ise ret oyu verdi.

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