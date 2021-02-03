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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesine ait iş yerlerinde kira artışı olmayacak

İHA

Turgutlu Belediyesine ait iş yerlerinde kira artışı olmayacak

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında alınan karara göre pandemi sebebiyle belediyeye ait olan iş yerlerinde 2021 yılı içerisinde herhangi bir kira artışı olmayacak.
Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı eski belediye binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan şubat ayı meclis toplantısında 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında alınan karara göre pandemi sebebiyle belediyeye ait olan iş yerlerinde 2021 yılı içerisinde herhangi bir kira artışı olmayacak. Turgutlu Belediyesinde 1989 1994 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan, Turgutlu’ya önemli hizmetler sağlayan, Turgutlu tarihinin unutulmaz başkanlarından biri olan İsmail Kırdar’ın ismi, Mustafa Kemal Mahallesinde yer alan ve 10 Kasım’da Başkan Çetin Akın tarafından açılışı gerçekleşen parka verilerek ölümsüzleşecek.
Şubat ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, şubat ayında vefat eden Abdi İpekçi, Barış Manço, Adnan Kahveci, Müzeyyen Senar, Cem Karaca, Ozan Arif Şirin, Eşref Bitlis, Gazanfer Özcan, Aysel Gürel, Lütfi Kırdar, Fırat Çakıroğlu, Hasan Ali Yücel, Necmettin Erbakan ve Yaşar Kemal başta olmak üzere, sanat, siyaset, spor, eğitim alanında hayatını kaybeden isimleri andı.
Ahmetli ilçesinde hayatını kaybeden 4 gence rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Çetin Akın, İzmir’de yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden 2 vatandaş için de yakınlarına başsağlığı diledi.

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