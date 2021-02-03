Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü: 6-0



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), İsmail Emre (xx), Emre Demirel (xx)

TURGUTLUSPOR: Can (xxx) Kadir (xx), Sinan (xxx) (Dk. 67 Savaş x), Mete (xxx), Talha (xx), Sezer (xx) (Dk. 56 Erdoğan x), Mithat (xxx) (Dk. 62 Samed x), Erkan (xxx), Rıdvan (xx) (Dk. 67 Emre x), Muhammet Arslantaş (xxx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 56 Muhammet Beşir x)

MAMAK FUTBOL KULÜBÜ: Erhan (x) Recep (x) (Dk. 54 Fırat x), Celal (x) (Dk. 46 Yiğit Arslan x), Görkem (xx), Ataberk (x), Mehmet (xx) (Dk. 62 Yiğit Yöney x), Muhammed (x), Hüseyin (xx), Çağrı (x) (Dk. 69 Halil x), Hakan (x), Ali (x)

GOLLER: Dk. 14, Dk. 51 Muhammet Haşim, Dk. 20 Erkan, Dk. 53 Mithat, Dk. 58 Mete, Dk. 86 Muhammet Beşir (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Muhammed (Mamak FK)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Muhammed (Mamak FK)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Bodrumspor ve Kırşehir Belediyespor'a yenilip zirve yarışının uzağında kalan Turgutluspor, evinde Mamak Futbol Kulübü'nü farklı mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Muhammet Haşim (2), Erkan, Mithat, Mete ve Muhammet Beşir'den geldi.

9´uncu dakikada kaptan Mithat´ın ceza yayı çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci Erhan´dan dönen topu Muhammet kontrol ederek sert vurdu, top direkten döndü.

12´nci dakikada Marvin´in pasını kontrol eden Erkan sert vurdu, kaleci Erhan topu güçlükle kornere gönderdi.

14´üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Mithat´ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Muhammet´in yerden pasında Haşim meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

20´nci dakikada Turgutluspor farkı ikiye çıkardı. Erkan seri çalımlarla rakiplerini bir bir geçerek ceza sahasına girdi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

31´inci dakikada Mithat´ın sağdan kornerden ortasında kafa vurmak isteyen Sezer, Hüseyin´in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaptan Mithat´ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

41´inci dakikada Turgutluspor 3´üncü gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Muhammet Arslantaş´ın sert şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi. İlk yarı 2-0 sonuçlandı.

51´inci dakikada Turgutluspor 3´üncü golü buldu. Mete´nin sağ kanattan ortasında Haşim topu kafayla ağlara yolladı, kendisinin 2´nci, takımının 3´üncü golünü kaydetti: 3-0.

53´üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Haşim´in pasında Muhammet topukla dokundu, kaptan Mithat ağları sarstı: 4-0.

58´inci dakikada Turgutluspor farkı 5´e çıkardı. Mete, ceza alanına girerek Beşir´le verkaçında topu güzel vuruşla ağlara yolladı: 5-0.

86´ncı dakikada Turgutluspor 6´ncı golü buldu. Erkan´ın pasıyla ceza alanında defansın arkasına sarkan Beşir, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0.

Karşılaşma Turgutluspor´un 6-0 galibiyetiyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-02-03 15:11:30



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