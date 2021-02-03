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Saruhanlı’da yüksekokul için seferberlik başlatıldı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaba inşaatı tamamlanan ancak bitirilemeyen 1500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binası için Saruhanlı Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki işadamlarına çağrıda bulunuldu Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: “Bir çoban ateşi yakmak istedik, Biz bunu bitirme anlamında zorlanıyoruz” Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz: “Saruhanlı, Manisa’nın parlayan yıldızı olacak” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer: “Güzel bir okul yapılmış, güzel bir seviyeye getirilmiş ama bu imkansızlıklardan dolayı parasızlıktan dolayı tamamlanamıyor. Bu acı bir durum”

İHA

Saruhanlı’da yüksekokul için seferberlik başlatıldı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaba inşaatı tamamlanan ancak bitirilemeyen 1500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binası için Saruhanlı Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki işadamlarına çağrıda bulunuldu Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: “Bir çoban ateşi yakmak istedik, Biz bunu bitirme anlamında zorlanıyoruz” Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz: “Saruhanlı, Manisa’nın parlayan yıldızı olacak” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer: “Güzel bir okul yapılmış, güzel bir seviyeye getirilmiş ama bu imkansızlıklardan dolayı parasızlıktan dolayı tamamlanamıyor. Bu acı bir durum”

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaba inşaatı 2018 yılında tamamlanan ve atıl durumda kalan 1500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binası için Saruhanlı Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki işadamlarına binanın tamamlanması konusunda çağrıda bulunuldu. İmece usulü yapılması planlanan okul için iş adamlarından destek istendi.
Saruhanlı Belediyesi Erdoğan Yetenç Düğün Salonunda gerçekleştirilen ‘Yüksekokulun geleceği’ konulu toplantı Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer ile ilçedeki iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bir çoban ateşi yakmak istedik”
Manisa’da Saruhanlı Belediyesi’nin 2018 yılı mart ayında kendi imkanlarıyla kaba inşaatı tamamlanan 1500 öğrenci kapasiteli Yüksekokul binasının kalan inşaatının tamamlanıp eğitim ve öğretime açılması amacıyla “Yüksekokulun Geleceği” konulu toplantının açılışında konuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Ben burada Saruhanlı belediyesi olarak 68 işletmeciye davetiye gönderdim. Biz Saruhanlı’nın önünü açacak Saruhanlı’nın marka değerini artıracak hizmetleri Saruhanlı’ya yaşatmak için yola çıktık. Geçen 2021 yılında Saruhanlı’da eğitime katkıda bulunacak olan bin 500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binamızı Saruhanlı eğitimine kazandıralım istedik. Diyoruz ki 1500 öğrencinin istihdamını sağlarsak burada tüm esnaflarımıza katkıda bulunacağını, boş olan birçok dairelerimizin kiralanacağına inanıyoruz. Bunları da yeterli görmüyoruz. Yüksekokul binamızın yanında şuanda çalışmaları devam eden 5 dönüm arazimizi de sosyal kültürel alana dönüştürdük oraya da inşallah öğrenci yurdu yapmayı planlıyoruz. Biz bunu bitirme anlamında zorlanıyoruz. İmece usulüyle, yatırımcılarımızın katkılarıyla ne yapabilirizi programı adına, bugün burada şunu verin bunu verin diye bir toplantı değildir. Bir çoban ateşi yakmak istedik. Buradan başlatmak istedik. Bunları konuşup diyalog halinde kim ne yardım yapabiliyorsa kayıt altına alarak, bağış bile kabul etmemiz öyle kolay olmuyor çıkan yasalarla. Bunları da meclisimizden geçirerek kimleri ne katkı yapacağını kayıt altına alarak üniversite binamızı Saruhanlı eğitimine kazandırmak istiyoruz. Saruhanlı’nın önümüzdeki yıllara yapılacak olan yatırımlara ayak uydurması gerekiyor. Biz bununla kalmayacağız çünkü Develi bölgesinde 4 bin dönümlük karma organize sanayi hayata geçtiğinde konut ihtiyacı olacak. Burada dışarıdan gelen işletmelere gelenler için otel de gerekiyor. Saruhalı’nın girişinde yel değirmeninin olduğu alanda 2024 ya da 2025’e kadar yatak kapasitesi fazla oteli ve alışveriş merkezi AVM’yi de hayata geçirmek istiyoruz.” dedi.

“Saruhanlı, Manisa’nın parlayan yıldızı olacak”
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime katkı sağlamak istediklerini kaydeden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Mehmet Yılmaz, “Manisa’nın 2021 yılı ile 2026 yılları arasında yani 5 yıl sürede parlayan yıldızı Saruhanlı olacak. Bu bağlamda bunu özgün kılan yatırım teşviklerinin 3’üncü derecede ve organize sanayi bölgesi içinde 4’üncü sınıflandırmaya çıkması konusunda Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendiye ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank beyefendiye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birincisi bu binanın fiziki şartları olması gerekiyor. Ama şu da bir gerçek ki bu binayı bugüne göre değil de gelecek olan 5 yıl ve sonrasına göre planlaması lazım. Eğer bugün siz olmayan bir konuda meslek yüksekokulunda öğrencilerin olmayan bölümleri hakkında bir çalışma yapmış olmanız bir ifade etmez. Şöyle ifade edebiliriz bugün tütün yok ama Tütün Eksperliği bölümü var. Dolayısıyla olmayan tütün eksperliğini okumanın da o bölümünde bir şekilde öğrencinin istihdam etmesinin de piyasaya bir değeri yoktur. Buraya yapılacak olan organize sanayi bölgesi ile meslek yüksekokullarının entegrasyonunun sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla fiziki şartlar olarak bunu yerine getirmek hepimizin boynunun borcu. Biz her türlü desteği Sayın Başkanımıza vereceğimiz ifade etmiştik. Gerek kurullarımızdan da yetkisini almıştık. Ama atıl olarak sadece fiziki şartların yerine getirilmesi bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla biz burada iki entegrasyonun sorunu çözümü konusunda bir entegre çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu olacaktır. Bu okulun yapılması gerekiyor mu evet gerekiyor. Bu konuda bizim görüşümüz tam destek verilmesi. Ama bu desteğin de bölümlerin öğrencilerinin sahada üretimde karşılığının olması gerektiğini vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.

“Bu acı bir durum”
Yüksekokulun eğitim açısından Saruhanlı’da büyük önem taşıdığını ifade eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer ise şunları söyledi: “Güzel bir okul yapılmış, güzel bir seviyeye getirilmiş ama bu imkansızlıklardan dolayı parasızlıktan dolayı tamamlanamıyor. Bu acı bir durum. Manisa ve bu çevrenin güzel bir cazibesi var. Toprağı da insanları da gayretleri de güzel. Bu güzel insanların bu binayı rahat bir şekilde hem de uf puf demeden bitireceklerine inanıyorum.”

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