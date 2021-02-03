Yağmurdan zarar gören yollar onarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan yoğun sağanak yağmur sonrası zarar gören yollarda bakım, onarım ve dolgu çalışması yaparak, vatandaşların seyahatlerini güvenli hale getirdi.

Manisa’da yaşanılan yoğun sağanak yağış sonrasında yollarda meydana gelen bozulmalara, Manisa Büyükşehir Belediyesi anında müdahalede bulunarak vatandaşların yol güvenliğini sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırasında ve sonrasında sürekli sahada yer alarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması, meydana gelen aksaklıkları gidermek için çaba harcadı. Yaşanılan yoğun yağışlar nedeniyle Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar ve Karakurt, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet mahallelerinde çalışma yaptı. Yoğun yağış sonrası tıkanan menfezler nedeniyle yolda meydana gelen kaymalara zamanında müdahale eden ekipler, dolgu, bakım ve onarım çalışmalarını yaparak vatandaşların sıkça kullandığı yolu güvenli hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek, yolun en kısa zamanda araç trafiğine açılması için yapılan onarım çalışmalarını yerinde takip etti.

Başkan Kuruçay, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile ekiplerimiz hemen harekete geçerek, olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleler ile vatandaşlarımızın trafikteki can güvenliğinin sağlanması yolunda çalışmalarımızı tamamladık. Tüm ekiplerimizle sahada yer alarak, yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi için müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Çobanlar Mahallesi Muhtarı Bahtiyar Tosun da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Tosun, yaşanılan yoğun yağmur dolayısıyla yolda büyük hasarın oluştuğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin anında müdahalede bulunduğunu söyledi. Muhtar Tosun, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

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