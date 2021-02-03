Yağmurdan zarar gören yollar onarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmurdan zarar gören yollar onarıldı

İHA

Yağmurdan zarar gören yollar onarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan yoğun sağanak yağmur sonrası zarar gören yollarda bakım, onarım ve dolgu çalışması yaparak, vatandaşların seyahatlerini güvenli hale getirdi.
Manisa’da yaşanılan yoğun sağanak yağış sonrasında yollarda meydana gelen bozulmalara, Manisa Büyükşehir Belediyesi anında müdahalede bulunarak vatandaşların yol güvenliğini sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırasında ve sonrasında sürekli sahada yer alarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması, meydana gelen aksaklıkları gidermek için çaba harcadı. Yaşanılan yoğun yağışlar nedeniyle Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar ve Karakurt, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet mahallelerinde çalışma yaptı. Yoğun yağış sonrası tıkanan menfezler nedeniyle yolda meydana gelen kaymalara zamanında müdahale eden ekipler, dolgu, bakım ve onarım çalışmalarını yaparak vatandaşların sıkça kullandığı yolu güvenli hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek, yolun en kısa zamanda araç trafiğine açılması için yapılan onarım çalışmalarını yerinde takip etti.
Başkan Kuruçay, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile ekiplerimiz hemen harekete geçerek, olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleler ile vatandaşlarımızın trafikteki can güvenliğinin sağlanması yolunda çalışmalarımızı tamamladık. Tüm ekiplerimizle sahada yer alarak, yaşanılan olumsuzlukların giderilmesi için müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Çobanlar Mahallesi Muhtarı Bahtiyar Tosun da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Tosun, yaşanılan yoğun yağmur dolayısıyla yolda büyük hasarın oluştuğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin anında müdahalede bulunduğunu söyledi. Muhtar Tosun, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saruhanlı’da yüksekokul için seferberlik başlatıldı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaba inşaatı tamamlanan ancak bitirilemeyen 1500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binası için Saruhanlı Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki işadamlarına çağrıda bulunuldu Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: “Bir çoban ateşi yakmak istedik, Biz bunu bitirme anlamında zorlanıyoruz” Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz: “Saruhanlı, Manisa’nın parlayan yıldızı olacak” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer: “Güzel bir okul yapılmış, güzel bir seviyeye getirilmiş ama bu imkansızlıklardan dolayı parasızlıktan dolayı tamamlanamıyor. Bu acı bir durum”
YEREL HABERLER Saruhanlı’da yüksekokul için seferberlik ...
Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
Manisalı judocular Milli Takım Kampına davet edildi
YEREL HABERLER Manisalı judocular Milli Takım Kampına davet edildi
Gediz Ovası göle döndü Manisa’da etkili olan sağanak yağış Gediz Ovasını göle döndürdü Sağanak yağışlar şehirlerde çileye dönerken kırsal kesimlerdeki vatandaşların yüzünü güldürdü Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur:
YEREL HABERLER Gediz Ovası göle döndü Manisa’da etkili olan sağanak ...
Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü: 6-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü: 6-0
Yunusemre Belediyesi zabıtasından terazi denetimi
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi zabıtasından terazi denetimi
Turgutlu Belediyesine ait iş yerlerinde kira artışı olmayacak
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesine ait iş yerlerinde kira artışı ...
Yunusemre Şubat Ayı Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Yunusemre Şubat Ayı Meclisi toplandı
Soma'da köprü aşırı yağışa dayanamadı
YEREL HABERLER Soma'da köprü aşırı yağışa dayanamadı
Salihli Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira ...
Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü
Sarıgöl’de bademler çiçek açtı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de bademler çiçek açtı
2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü
YEREL HABERLER 2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü
Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu Büyük bir gürültüyle çöken çatıdan kopan parçalar şans eseri kimseye zarar vermedi
YEREL HABERLER Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu Büyük ...
Otomobil minibüse arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil minibüse arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği
YEREL HABERLER Belediye Meclisinde 'Boğaziçi' gerginliği
Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı ...
Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye ...
Akhisar Belediyesi'nde net işçi maaşı 3 bin 300 TL oldu
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi'nde net işçi maaşı 3 bin 300 TL ...
Otomobil minibüse arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil minibüse arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
Akhisar'da kumar operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Akhisar'da kumar operasyonu: 5 gözaltı
Salihli'de 1449 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Salihli'de 1449 parça tarihi eser ele geçirildi
Salihli'deki fuhuş operasyonunda 2 ev mühürlendi, 4 kadın sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Salihli'deki fuhuş operasyonunda 2 ev mühürlendi, 4 ...
Dereler ve kanallardan tonlarca çöp çıktı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: “Dere yatakları, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarının çöplük gibi kullanılmaması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz”
YEREL HABERLER Dereler ve kanallardan tonlarca çöp çıktı MASKİ Genel ...