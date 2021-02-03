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Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı

DHA

Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan üçünün ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" diyerek çektikleri veda videosunda seslendikleri 'Mert',  ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın (24), Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yapan kardeşi Mert Dalgın (23) çıktı. 
Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi. 
MERT DALGIN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKER ÇIKTI
Başlarından vurularak hayatlarını kaybeden gençlerden Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) ise ölmeden kısa süre önce çektikleri veda' videosu ortaya çıktı. 
Boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor. Gençlerin videoda adını geçirdiği Mert'in Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın olduğu belirlendi. Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen Mert Dalgın'ın ağabeyi ile yakın arkadaş olduğu diğer gençlerin cenaze törenine katılmak için birliğinden izin alarak Alaşehir'e geldiği öğrenildi.
SERKAN ZANGAL'IN ELİNDE BARUT İZİNE RASTLANDI
Olayla ilgili çok yönü soruşturmayı sürdüren jandarma toplu intihar şüphesi üzerinde yoğunlaşırken, av tüfeğini en son ateşleyen kişinin Serkan Zangal olduğu saptandı. Serkan Zangal'ın elindeki barut izinden yola çıkan jandarma, çenelerinin altından vurulmuş olan 3 gencin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelecek raporu bekliyor.
Öte yandan jandarma ekipleri, otomobil, av tüfeği, cep telefonları ve cesetler ile Kestelli Mahallesi'ndeki bağ evinden aldıkları parmak izlerini, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na teslim etti.
Boynunda kırık olduğu tespit edilen Ümit Zangal'ın ise, uyuşturucudan ölmüş olabileceği bildirilerek, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'tan gelecek rapor ile kesinlik kazanacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Ahmetli Ersan ERDOĞAN
2021-02-03 17:08:58

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