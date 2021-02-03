MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesinde Şair Eşref Ortaokulu Müdürü Oğuz Zorlu’nun sosyal medya hesabından yardım istemesi üzerine harekete geçti. Dağdan gelen yağmur sularının neden olduğu sel baskınına müdahale eden ekipler, kalorifer dairesi su basan okulda daha fazla zarar oluşmasının önüne geçti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara yaptığı müdahalelerle zararların artmasına engel oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü ilçelerden olan Kırkağaç’ın Gelenbe mahallesinde dağdan akan yağmur suları su baskınına neden oldu. Gelenbe Şair Eşref Ortaokulu önünden akan sel suları, okulun kalorifer dairesine de girdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yardım isteyen okul müdürü Oğuz Zorlu’nun çağrısına anında müdahale eden MASKİ ekipleri, zararın büyümesini engelledi. Okul müdürü Zorlu, “Olaya anında müdahale eden ekiplere teşekkür ediyorum. Okulumuzu büyük bir maddi hasardan kurtardılar” ifadelerini kullandı.

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