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Fay hattındaki hareket GPS'le izlendi; 'Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok'

DHA

Fay hattındaki hareket GPS'le izlendi; 'Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok'


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen yıl 18 Ekim'deki sağanak yağışın neden olduğu selin ardından fay hattı üzerinde büyük yarık ve çukurlar oluştu. Fay hattı üzerine GPS takip sistemi kuran uzmanlar, fayın yılda 10 santimetre hareket ettiğini tespit ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok" açıklamasında bulundu.
Sarıgöl'de geçen yıl 18 Ekim'de etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Hareketli fay hattına giren binlerce metreküp yağmur suyu, fay hattı üzerinde bulunan üzüm bağlarında büyük çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki bağlarda yarıklar, yer yer 3 metre derinliğe ulaşırken, bu durum mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden uzmanlar bölgede GPS istasyonları kurarak, fay hattı hareketini inceledi, fay hattının yılda 10 santimetre hareket ettiği tespit edildi.
'ALAN AFETE MARUZ BÖLGE İLAN EDİLDİ'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sarıgöl'de, 1969 Alaşehir depreminden sonra, bir yüzey kırığı gelişti. Bu yüzey kırığının bir tarafı, o günden bugüne çok küçük hareketlerle sürekli olarak yılda 10 santimetre yükselirken, diğer tarafı ise alçalıyor. Burası 1990'lı yıllarda yerleşime uygun olmayan alan olarak sınıflandırıldı. Tampon bölge çizilerek, afete maruz bölge ilan edildi. Bu hattın üzerinde 100'e yakın bina var. Bu 100'e yakın bina sahibi için faydan uzak bir kesimde TOKİ tarafından binalar yapıldı ve oraya taşınmaları sağlandı. Şu an o bölge belirli bir sakınım bandı içerisinde kaldığı için sadece yıkım gerçekleşiyor ve yerine zaten bina yapılamıyor" diye konuştu.
'HER YIL 10 SANTİMETRELİK BİR HAREKET OLUŞUYOR'
Fay hattının her yıl 10 santimetre hareket ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Sürekli bir hareket gösteren bu bölgede Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi GPS istasyonları kurdu. Buradaki hareket saniye saniye izleniyor. Bir tarafın yükseldiği ve diğer tarafın düştüğü görülüyor fakat orası yıkıcı depremin gerçekleşmediği yer. Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok. Buna rağmen yapılaşma yasağı getirilmek zorunda. Çünkü burada bu harekete cevap verebilecek bir bina yapma şansımız yok. Çünkü her yıl 10 santimetrelik bir hareket oluşuyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Sözbilir sözlerini şöyle sürdürdü;
"Sarıgöl fayı şehri boydan boya kesen bir fay. Sarıgöl'de fay boyunca yerleşmiş durumda. O hat üzerinde Kırkağaç'ta olduğu gibi 5075 metrelik bir alan afete maruz alan ilan edilmiş durumda. O bölgede olan binalar yavaş yavaş yıkılıyor ve yerine artık bina yapılmıyor. Sadece park ve bahçe yapılıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Ersan ERDOĞAN
2021-02-04 09:31:54

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