Turgutluspor kendine geldi

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki maçta alınan yenilgilerin ardından Mamak Futbol Kulübü'nü evinde 6-0 yenen Turgutluspor kara bulutları dağıttı. Rakibini gol yağmuruna tutan kırmızı-siyahlılarda yeni teknik direktör Ramazan Kurşunlu ilk 3 puan sevincini yaşadı. Maça çok istekli başladıklarını belirten genç teknik adam, "İlk 20 dakikada 2 gol bularak rahatladık. Ardından oyunu çözdük ve devamını getirdik. Bu galibiyet bizim için milat olsun. Seri yakalayıp tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Turgutluspor gelecek hafta deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa TURGUTLU

2021-02-04 12:01:11



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