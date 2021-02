Manisa’da aranan 26 kişi yakalandı Yakalanan 26 kişiden 20’si tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenen polis ekipleri 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 20’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde yapılan 3 operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak, kaçakçılık ve tehdit gibi birçok suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan toplam 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G., E.O., T.A., H.Y., M.S., M.Y., H.E., H.B., H.S.D., M.K., H.Y., A.T., A.S., K.S., A.G., M.Ç., K.G., S.K., H.U. ve A.E. tutuklanırken M.Ü., V.G., C.T., M.Ö., K.K.A, ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.