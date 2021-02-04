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Manisa’nın nüfusu 10 bin 5 kişi arttı 2020 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre Manisa’nın nüfusu 1 milyon 450 bin 616 kişi oldu

İHA

Manisa’nın nüfusu 10 bin 5 kişi arttı 2020 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre Manisa’nın nüfusu 1 milyon 450 bin 616 kişi oldu

ADNKS 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusu 2019 yılına göre 10 bin 5 kişi artarak 1 milyon 450 bin 616 kişiye ulaştı. Manisa Türkiye’nin en kalabalık 14. şehri olurken 11 ilçenin nüfusu artarken 6 ilçenin ise nüfusu azaldı.
ADNKS 2020 sonuçlarına göre Manisa nüfusu 2019 yılına göre 10 bin 5 kişi artarak 1 milyon 450 bin 616 kişiye ulaştı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Tahir Baysal yaptığı açıklamada Manisa’nın Türkiye’nin en kalabalık 14. şehri olduğunu söyledi. Baysal, “Manisa’nın en kalabalık ilçesi merkez ilçelerden olan ve yeni kurulan Yunusemre ilçesi oldu. Manisa’da 2019 yılına göre 2020 yılında Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinin nüfusu artarken, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Selendi, Şehzadeler ilçelerde ise nüfus düştü. Yunusemre gerçekleşen yüzde 21,9’lık nüfus artışıyla en fazla artış olan ilçe olurken, Turgutlu ilçesi ise yüzde 20,6’lık artışla ikinci sırada yer aldı. Demirci ise yüzde 19,9’luk düşüşle ilk sırada, Şehzadeler ise 17,9’luk düşüşle 2. sırada yer aldı.” dedi.

En kalabalık ilçe Yunusemre en küçük ilçe Köprübaşı
Yunusemre ilçesinin nüfusunun 246 bin 440’dan 251 bin 905’e yükseldiğini kaydeden Baysal Yunusemre ilçesinin Manisa’nın en kalabalık ilçesi olduğunu söyledi. Baysal, “Akhisar ilçesi 174 bin 850 kişilik nüfusuyla 2., Turgutlu 169 bin 882 kişi ile 3., Şehzadeler ilçesinin nüfusu 171 bin 138’den 168 bin 110’a gerileyerek 4. sıraya düştü. Salihli 164 bin 371 kişilik nüfusuyla 5. büyük ilçe oldu. 6. sıradaki Soma’nın nüfusu 109 bin 946’dan 110 bin 935’e yükseldi. 7. sırada yer alan Alaşehir’in nüfusu 104 bin 622’den 105 bin 145’e yükseldi. 8. sırada yer alan Saruhanlı’nın nüfusu 55 bin 340’dan 55 bin 970’e yükseldi. 9. sırada olan Kula nüfusu 44 bin 1’den 44 bin 35’e çıktı. 10. sırada Demirci nüfusu 40 bin 48’den 39 bin 258’e geriledi. 11. sırada Kırkağaç nüfusu 38 bin 459’dan 38 bin 245’e düştü. 12. sırada Sarıgöl nüfusu 35 bin 890’dan 35 bin 912’ye yükseldi. 13. sırada Gördes nüfusu 27 bin 703’ten 27 bin 363’e geriledi. 14. sırada Selendi nüfusu 19 bin 871’den 19 bin 728’e geriledi. 15. sırada Ahmetli nüfusu 16 bin 525’ten 16 bin 614’e yükseldi. 16. sırada Gölmarmara nüfusu 15 bin 212’den 15 bin 335’e yükseldi. 17. ve son sırada olan Köprübaşı ilçesinin nüfusu ise 13 bin 185’ten 12 bin 958’e geriledi.” diye konuştu.

Erkek nüfus daha fazla
2020 ADNKS sonuçlarına göre Manisa’daki erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (728 724 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (721 892 kişi) olarak gerçekleştiğini kaydeden Baysal, Manisa’da 2019 yılında kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğunun 110 olduğunu 2020 yılında ise bu oranın 111 kişiye yükseldiğini dile getirdi.

Kadın nüfusun fazla olduğu ilçeler
Manisa’da erkek nüfusun kadın nüfusa göre daha fazla olduğunu kaydeden Baysal bazı ilçelerde ise kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğunu söyledi. Baysal, “Demirci’de 20 bin 913 kadın, 18 bin 345 erkek, Gördes’te 13 bin 899 kadın, 13 bin 464 erkek, Köprübaşı’nda 6 bin 566 kadın, 6 bin 392 erkek, Kula ilçesinde 22 bin 331 kadın, 21 bin 704 erkek, Salihli ilçesinde 82 bin 693 kadın, 81 bin 678 erkek, Sarıgöl ilçesinde 18 bin 112 kadın, 17 bin 800 erkek ile kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olan ilçeler olarak belirlendi. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde ise erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından fazla.” dedi.

Nüfus artış hızı azaldı
Manisa’daki yıllık nüfus artış hızının 20182019 döneminde binde 7,6 iken 20192020 döneminde ise binde 6,9 olarak gerçekleştiğini kaydeden Baysal, Manisa’nın, 4 milyon 394 bin 694 kişiye ulaşan nüfusuyla İzmir’den sonra Ege Bölgesinin en kalabalık 2. Şehri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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