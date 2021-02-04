Salihli’de 4 saatlik ’huzur ve güven’ uygulaması Dört saat süren uygulamada 700 araç kontrol edildi, bin 700 kişi sorgulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de 4 saatlik ’huzur ve güven’ uygulaması Dört saat süren uygulamada 700 araç kontrol edildi, bin 700 kişi sorgulandı

İHA

Salihli’de 4 saatlik ’huzur ve güven’ uygulaması Dört saat süren uygulamada 700 araç kontrol edildi, bin 700 kişi sorgulandı

Suç unsurları ve suçlularla etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 166 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 698 araç kontrol edilirken, bin 735 kişi sorgulandı.
İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında etkin ve kararlı mücadele sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde emniyet, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden bağlı ekiplerin de destek verdiği denetime 166 personel katılırken, denetimler 4 saat sürdü. 12 ekibin katılımı ile belirlenen noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, araç sürücülerin ehliyeti, yolcuların ise kimlikleri ve GBT’leri kontrol edildi.
Yapılan uygulamalar kapsamında bin 735 şahıs sorgulanırken araması bulunan 10 şahıs yakalandı. Sorgusu yapılan 698 araçtan da 61'ine 77 bin 406 lira cezai işlem uygulandı. 6 aracın trafikten men edildiği uygulamada 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ve polisten korona denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ve polisten korona denetimi
Yunusemre'de arıcılara kovan dağıtılacak
YEREL HABERLER Yunusemre'de arıcılara kovan dağıtılacak
Manisa’nın nüfusu 10 bin 5 kişi arttı 2020 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre Manisa’nın nüfusu 1 milyon 450 bin 616 kişi oldu
YEREL HABERLER Manisa’nın nüfusu 10 bin 5 kişi arttı 2020 yılı ...
Manisa’da aranan 26 kişi yakalandı Yakalanan 26 kişiden 20’si tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da aranan 26 kişi yakalandı Yakalanan 26 ...
Beklenen kriminal rapor çıktı; 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı
YEREL HABERLER Beklenen kriminal rapor çıktı; 4 gencin ölümündeki ...
Turgutluspor kendine geldi
YEREL HABERLER Turgutluspor kendine geldi
Manisa FK koptu geliyor
YEREL HABERLER Manisa FK koptu geliyor
Alaşehir'de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı
YEREL HABERLER Alaşehir'de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı
MHP'li Akçay, Rektör Ataç'la bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP'li Akçay, Rektör Ataç'la bir araya geldi
Fay hattındaki hareket GPS'le izlendi; 'Hareket sürekli var, yıkıcı deprem yok'
YEREL HABERLER Fay hattındaki hareket GPS'le izlendi; 'Hareket ...
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
Manisa’da sel sularında mahsur kalan 5 araç itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa’da sel sularında mahsur kalan 5 araç itfaiye ...
Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 araçtakiler kurtarıldı
YEREL HABERLER Sel sularıyla dolan ova yolunda mahsur kalan 5 ...
Kazada ağır yaralanan esnaf yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan esnaf yaşama tutunamadı
MASKİ, mahalleleri susuz kalmaktan kurtardı
YEREL HABERLER MASKİ, mahalleleri susuz kalmaktan kurtardı
MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti
YEREL HABERLER MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın ...
Turgutlu'da budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu
YEREL HABERLER Turgutlu'da budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine ...
Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı
YEREL HABERLER Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet ...
Yağmurdan zarar gören yollar onarıldı
YEREL HABERLER Yağmurdan zarar gören yollar onarıldı
Saruhanlı’da yüksekokul için seferberlik başlatıldı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaba inşaatı tamamlanan ancak bitirilemeyen 1500 öğrenci kapasiteli yüksekokul binası için Saruhanlı Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki işadamlarına çağrıda bulunuldu Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: “Bir çoban ateşi yakmak istedik, Biz bunu bitirme anlamında zorlanıyoruz” Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz: “Saruhanlı, Manisa’nın parlayan yıldızı olacak” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sabih Özer: “Güzel bir okul yapılmış, güzel bir seviyeye getirilmiş ama bu imkansızlıklardan dolayı parasızlıktan dolayı tamamlanamıyor. Bu acı bir durum”
YEREL HABERLER Saruhanlı’da yüksekokul için seferberlik ...
Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
Manisalı judocular Milli Takım Kampına davet edildi
YEREL HABERLER Manisalı judocular Milli Takım Kampına davet edildi
Gediz Ovası göle döndü Manisa’da etkili olan sağanak yağış Gediz Ovasını göle döndürdü Sağanak yağışlar şehirlerde çileye dönerken kırsal kesimlerdeki vatandaşların yüzünü güldürdü Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur:
YEREL HABERLER Gediz Ovası göle döndü Manisa’da etkili olan sağanak ...
Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü: 6-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - Mamak Futbol Kulübü: 6-0