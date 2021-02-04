Muradiye Yaşam Merkezi hizmete devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Muradiye Yaşam Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında spor kursları devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Yaşam Merkezi spor salonunda pilates, yoga, fıtness, gibi spor aktiviteleri yapılıyor. Kadın ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere tüm kursiyerlere korona virüs tedbirlerine uyarak form tutuyor. Merkezde hafta içi 10.00 ile 21.00 saatlerinde bayanlara, 17.0021.00 saatlerinde de erkeklere hizmet veriliyor. Korona virüs dolayısıyla açıklanan tüm önlemlere sıkı sıkıya uyduklarını aktaran Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Muradiye Spor Yaşam Merkezimizde tüm üyelerimiz ve sporsevenler spor yapabilir. Merkezimizde açıklanan tüm kurallara uyuluyor. Form tutmak isteyen tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya bekliyoruz” dedi.

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