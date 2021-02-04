Manisaspor - Belediye Derincespor: 1-5



MANİSA, (DHA) - STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Mustafa Çevik (xx), Sabri Üstünel (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (x) Bünyamin (x) (Dk. 77 Polat x), Çağrı Buğra (x) (Dk. 61 Onur x), Atakan (x), Kaan (x), Çağrı Gülcü (x) (Dk. 77 Berkay x), Mehmet (xx), Serhat (x), Bahtiyar (x) (Dk. 56 Oğuzhan x), Adnan (x), Emre (xx)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre (xx) Efe (xxx), Tayfun (xxx), Osman (xxx), Sinan (xx), Rıdvan (xx), Sercan (xx) (Dk. 75 Bertuğ xx), Mehmet Tosun (xxx) (Dk. 87 Mesut Can), Melih (xx) (Dk. 82 Kubilay xx), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 46 Sefa xx), Muhammed (xxxx) (Dk. 75 Tayfur xx)

GOLLER: Dk. 30 Emre (Manisaspor), Dk. 39, Dk. 55, Dk. 71 Muhammed, Dk. 65 Bünyamin (Kendi kalesine), Dk. 87 Mehmet Tosun (Bld Derince)

SARI KARTLAR: Atakan, Bahtiyar (Manisaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, 17'nci haftada konuk ettiği Play-Off hedefindeki Belediye Derincespor'a 1-0 öne geçtiği maçta 5-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin golünü 30'uncu dakikada Emre atarken, 39'uncu dakikada Muhammed'le skora denge getiren konuk takım, aynı futbolcunun 55'inci dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

65'inci dakikada Manisasporlu Bünyamin kendi kalesine gol atarken, Muhammed 71'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkıp hat-trick yaptı. Belediye Derincespor adına son sözü 87'nci dakikada Mehmet Tosun söyledi: 1-5. Bu sonuçla Manisapor 9 puanda kalırken, Derince temsilcisi 27 puana ulaştı. Manisaspor Teknik Direktörü Bülent Ataman, hakemlere gösterdiği itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-02-04 15:10:15



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