Başkan Çelik’ten muhtarlara destek

Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş, mahallesinin muhtarlık binasında yapılan yenileme çalışması sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş, Şehzadeler Belediyesi’nin mahalledeki muhtarlık binasında yaptığı yenileme çalışması nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Muhtarlık binasının eski olması nedeni ile büyük bir tadilata ihtiyacı olduğunu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in talimatı ile belediye ekiplerince bir çalışma başlatıldığını ifade eden Muhtar Akbaş “Halıtlı Mahallesi muhtarlık binamız yıpranmaya başlamıştı, bu nedenle Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’ten tadilat yapılması noktasında talepte bulunmuştuk. Değerli Başkanımız hemen hızlı bir şekilde tadilatın başlaması için teknik ekipleri göndererek, gerekli tespitlerin yapılmasını sağladı. Muhtarlık binamız ve köy konağımızın içinde bulunduğu alanda 70 bin TL’lik bir bedelle tadilat çalışması yapılmış ve binamız daha güzel bir görünüme kavuşmuştur. Bu destekleri nedeni ile değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş’a ziyareti nedeniyle teşekkür eden Başkan Çelik ise “Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar Halıtlı Mahallemizde birçok çalışma gerçekleştirdik. Halıtlı Mahallemizdeki muhtarlık binası kullanılır bir durumda değildi. Ekiplerimiz yaptığı tadilat çalışması ile binayı yenilediler. İnşallah muhtarımız bundan sonra o binada vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilecek. Sadece Halıtlı Mahallemizde değil, birçok mahallemizde ya sıfırdan muhtarlık binaları inşaa ettik ya da mevcutta bulunan binaların tadilatını yaparak, muhtarlarımıza teslim ettik. Şehzadeler Belediyesi olarak demokrasimizin kılcal damarları olan muhtarlarımıza bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim yenilenen muhtarlık hizmet binasında hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

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