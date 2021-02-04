TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 Belediye Derince: 5

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TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 17. Haftasında ağırladığı Belediye Derincespor’a 15 mağlup oldu.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Mustafa Çevik xx, Sabri Üstünel xx

Manisaspor: Abdülkadir xx, Serhat xx, Çağrı Buğra Dişsiz xx (Onur dk. 61 xx), Bünyamin (Polat dk. 78 xx), Çağrı Gülcü (Berkay dk. 76 xx), Atakan xx, Kaan xx, Mehmet xx, Adnan xx, Bahtiyar xx (Oğuzhan dk. 56 xx), Emre xxx

Belediye Derince: Yunus Emre xx, Osman xx, Sercan xx (Bertuğ dk. 75 xx), Rıdvan xx, Melih xx (Kubilay dk. 82 xx), Mehmet (Sefa dk. 46 xx), Efe xx, Muhammed xxx (Tayfur dk. 75 xx), Sinan xx, Mehmet Tosun xxx (Mesut dk. 89 xx), Tayfun xx

Gol: Emre dk. 11 (Manisaspor), Muhammed Enes dk. 39, dk. 55, dk. 71, Mehmet Tosun dk. 88 (Belediye Derince)

Sarı Kart: Atakan, Bahtiyar (Manisaspor)

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