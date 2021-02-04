TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 Belediye Derince: 5

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 17. Haftasında ağırladığı Belediye Derincespor’a 15 mağlup oldu.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Mustafa Çevik xx, Sabri Üstünel xx
Manisaspor: Abdülkadir xx, Serhat xx, Çağrı Buğra Dişsiz xx (Onur dk. 61 xx), Bünyamin (Polat dk. 78 xx), Çağrı Gülcü (Berkay dk. 76 xx), Atakan xx, Kaan xx, Mehmet xx, Adnan xx, Bahtiyar xx (Oğuzhan dk. 56 xx), Emre xxx
Belediye Derince: Yunus Emre xx, Osman xx, Sercan xx (Bertuğ dk. 75 xx), Rıdvan xx, Melih xx (Kubilay dk. 82 xx), Mehmet (Sefa dk. 46 xx), Efe xx, Muhammed xxx (Tayfur dk. 75 xx), Sinan xx, Mehmet Tosun xxx (Mesut dk. 89 xx), Tayfun xx
Gol: Emre dk. 11 (Manisaspor), Muhammed Enes dk. 39, dk. 55, dk. 71, Mehmet Tosun dk. 88 (Belediye Derince)
Sarı Kart: Atakan, Bahtiyar (Manisaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.