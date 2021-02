Akhisarspor'da yeni transferler basına tanıtıldı

TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, 20202021 sezonunun devre arasında yaptığı transferleri Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda basının kaşısına çıkardı.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı zemini üzerine hazırlanan platformda açıklama yapan Evren Özbey, Av. Bışar Özbey ve Samet Süner; yeni transferler Orhan Taşdelen, Yusuf Acer, Yusuf Cihat Çelik, Dzon Delarge, Mert Özyıldırım, Furkan Korkut, Muhammed Embiya Yıldırım, Serkan Sefil, Akwo Tarh Ayuk Taku, Paul Fadiala Keita, Nsıma Peter, Fırat Yiğit Öztürk, Bekir Akın, Alya Toure, Kemal Cingirt, Enes Kimia, Adewole Raheem Lawal, Ramazan Emirhan Civelek, Mehmet Salih Yiğit, Semih Kaya, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Emircan Seçgin, Recep Kutun, İbrahim Sissoko, Yusuf Çataloluk'u basın mensuplarına tanıttı.



Evren Özbey: "Günü kurtarmanın peşine düşmedik"

Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, “Bu güzel güneşli günde Akhisar Stadyumumuzda oyuncularımızı halkımıza tanıtmak istedik. Bildiğiniz gibi Akhisarspor bir buçuk yıldır transfer yasağı ile karşı karşıyaydı. Yoğun çabalarımızla bu transfer yasağını aştık ve Akhisarspor’un geleceği için büyük hamleler yaptık. Bu geleceğe yönelik hamlelerimizi şöyle özetleyeyim, bizler sadece günü kurtarmanın peşine düşmedik. Hem Süper Lig kalitesinde olan oyuncuları hem de bizim daha önceden tespit ettiğimiz yıllardır takip ettiğimiz genç oyuncuları Akhisarspor’a kazandırdık. Örnek vermek gerekirse Yusuf Cihat Çelik. İnşallah Akhisarspor’dan çok daha büyük yerlere gidecek. Çok önemli bir futbolcu. Bunun gibi birçok, daha önce Galatasaray altyapısında, Fenerbahçe altyapısında oynamış fakat Türk futbolunda yeterli şansı bulamamış veya şanssızlıklar yaşamış oyuncuları Akhisarspor’a kazandırdık. Bunlar belki taraftar tarafından biraz eleştirilmiş olabilir, çok fazla transfer yapıldı diye fakat inanın sokaktan bulduğumuz herkesi getirmedik buraya. Çok ince bir çalışma yaptık. Birçoğu Akhisar’da gelişmeye devam edecek" dedi.



"Her mevkiye ikişer üçer oyuncu getirdik"

"Akhisarspor’un geleceği inşallah bundan sonra bir Adanaspor maçındaki gibi olmayacak" diyen Özbey, "Adanaspor maçında tamamen gençlerle sahaya çıktık. Kulübeye döndüğümüzde rotasyon sıfıra yakındı diyebilirim. Şu an her mevkiye en az ikişer üçer tane oyuncu getirdik ve hepsi birbirinden kaliteli. Tabi ki içlerinden şanssızlık yaşayanlar, uyum sağlayamayanlar olacaktır. Bizim hedefimiz, en azından gelen oyunculardan 3’te 2’sinden başarı sağlarsak, bu Akhisarspor’un ilerde puan sıralamalarında iyi yerlerde olmasını sağlayacak hem de gelecekte Akhisarspor’a büyük bonservis bedelleri kazandıracaktır. Transferle ilgili öncelikle ben ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Rotman'ın maaşıyla tüm takımı kurduk"

Başkan Özbey, "Aralık ayının 15’inden beri gece gündüz büyük seferberlik halinde çalıştık. Transferin son gününe kadar uğraştık. Transferin son günü aldığımız oyuncular bizim listemizin en başındaydı. Yusuf Acer, Recep Kutun ve İbrahim Sissoko bizim transfer listemizin ilk üçündeydi ama son güne nasip oldu. Tek tek oyuncular ne alıyor değil de biz takımımızda oynayan bir oyuncunun parasıyla tüm takımı kurduk. Tamamen planlı ve projeli bir çalışmaydı ve bunu başardık. Rotman’ın aldığı maaşa biz bütün takımı kurduk. Ben ekibimle ve taraftarla varım. Bizi destekleyin biz de Akhisarspor’u iyi yerlere getirelim" dedi.



"Ali Kaan 1 milyon TL bonservisle ayrıldı"

Devre arası ayrılan oyunculardan sadece Ali Kaan ile mutlu ayrıldıklarını kaydeden Başkan Özbey, "Ali Kaan kulübümüze bir miktar para kazandırıp gitti. Ali Kaan’dan 1 milyon TL bonservis bedeli ile satıldı. Bunun 500 bin TL’si nakit 500 bin TL’si çekti. Orada elimiz kuvvetsizdi. Ali Kaan sözleşmesini uzatmak istemiyordu ve sene sonunda serbest kalıyordu. Bu nedenle yetiştirme bedeli zaten 500 bin TL tutuyor, bunu alın bize verin diyorlardı. O an kulüp ne kadar paraya ihtiyacı olsa da bunu kabul etmedik. Bu nedenle Ankaragücü 500 bin TL daha çek teklif etti. Bunu da kabul etmedik ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay aldık. Son günlerde Alperen Babacan ayrıldı ve hoş olmadı. Menajerleri biraz yanlış yönlendirdiler. Ben burada olduğum sürece Alperen ve menajerleri Akhisarspor’a giremeyecek. Çünkü ayrılışı biraz abes oldu. Bize verdiği söz yerine gelmedi. Görüşmelerimize yanıt alamadık. Yolu açık olsun" açıklamasını yaptı.



"Kimse kongre için gündem oluşturmasın"

Mart ayında kongreleri olduğunu hatırlatan Özbey, "Şu anda derneğimizin başında Harun Eryüksel var. Kongre gibi bir aciliyetimiz yok bizim. Takıma odaklandık. Kimse kongre için gündem oluşturmasın. Takımın havasını bozmasın. Bizim ilk hedefimiz seri galibiyetler yakalamak. Alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. İnşallah kendimizi PlayOff’ta bulursak oyuncularımızın o maçları alacağına eminim. Final maçı oynayacak oyuncularımız var. Çok iyi bir kadro kurduk. İlk yarıda iyi oynayıp kaybettiğimiz maçları düşününce çok hayıflanıyorum. Artık Bokila diye bir oyuncuya borcumuz kalmıyor. Adu, Paulo Henrique gibi oyunculara borcumuz kalmıyor. Birçok oyuncunun borcundan da kurtulduk" dedi.



Bışar Özbey: "Her maçtan 3 puan alabilecek bir takım kurduk"

Akhisarspor Hukuki Danışmanı Bışar Özbey ise, "Artık bitti, battı, düştü denilen Akhisarspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Maç maç bakalım ve her maçı final gibi oynayalım ve Allah nasip ederse de inşallah 3 puana odaklanalım. Çünkü her maçtan 3 puan alabilecek bir takım kurduk. Biz Kasım ayında çalışmalara başladık. Geldiğimiz nokta da geçmiş takım bütçesinin kulübün mevcut gelirleriyle yönetilemeyeceğini ortaya koydu. Takımın gol atma sıkıntısı ve set hücum oynama sıkıntısı vardı. Biz de yepyeni bir takım oluşturalım ve Türkiye’deki tüm takımlara örnek olabilecek şekilde maaş bütçelerini nasıl düşürebileceğimizi gösterelim ve bir yandan da oyuna girecek oyuncu konusunda mecburiyetler olmaması için alternatifli ve genç, ileriye doğru bakan ve Akhisarspor’da oynamak isteyen futbolcularla yola devam edelim dedik. 27 tane yeni transferimiz var. İlk 11’e 1314 tane aday futbolcu transfer ettik. Bunun dışında gelişime açık 1314 tane genç oyuncu transfer ettik. Bunun 34 tanesi Galatasaray, 1 tanesi Fenerbahçe bir kısmı da Almanya altyapılı. Bu futbolculardan Furkan Korkut 32 kere milli formayı giymiş, Emirhan Civelek 54 kere milli formayı giymiş. Genç ama ciddi anlamda potansiyeli olan oyuncuları transfer ettik. Transfere engel 30 milyon TL borcumuz vardı. Gerek ikili ilişkiler gerekse bir takım özkaynaklardan yaptığımız ödemelerle transferi açmayı başardık. Getirdiğimiz yeni oyunculara peşinat ödemeleri yapmadık. Sadece maaşı veya garanti ücret değil ağırlıklı olarak maç başı ödemelere dönüş yapmak zorunda kaldık. Oynamayanın neredeyse para alamayacağı bir sistem kurduk. Çünkü Akhisarspor başka türlü ekonomik batağın içinden çıkamazdı. Yıllar sonra da Akhisarspor kendi kazandığı parayla da bu kulübü yönetebilsin. Transferi açmaya çalışırken ne yazık ki isim veremeyeceğim ama bir futbolcuyla bizden gizli olarak görüşülüp transferi açmaması için çabalar sarf edildiğini gördük. Mevcut yönetimde olan iki arkadaşımızın bu transfer sürecinde biz ciddi anlamda özkaynaklardan ödeme yaparken kulübe ürün satan arkadaşlar bunlar. Bu ürünleri satmayı bırakın biz talep ettiğimiz için ürünleri vermeyi kestiler. Önce borcunuzu ödeyin dediler. Bizim ne kadar yalnız kalıp çaba sarf ettiğimizi daha iyi anlamak için bunları belirtiyorum. Önümüzdeki sene normalde takım kalsaydı yıllık maaş bütçemiz 15 milyondu. Şu anda 1 milyon 185 bin, 15 kat düşüğe bir takım kurduk. İlk yarıdaki takım 8 maç yenildi. Yeni takımımızın durumu ortada" ifadelerini kullandı.



Dilsöz: "İki galibiyetle başladık"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz de basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İkinci yarıya başlayalı iki hafta oldu, iki maç oynadık. İki tane galibiyetimiz var. Deplasmanda Tuzla maçı ve kendi sahamızda Bandırmaspor maçı. Öncelikle bir konudan bahsetmek istiyorum. Bandırmaspor maçından sonra açıklamalarımda yanlış anlaşılma veya benim iyi aktaramama gibi bir durum var onu da belirteyim. Hem Bandırmaspor hem Giresunspor’un yenilmesi çok zor takımlar olduğunu, çok yönlü, tek bir oyun planına bağlı kalmadan oynadıklarını anlatmak istemiştim ama sanırım son dakikalarda gelen golün sevinciyle farklı anlaşılmış olabilir. Ben de eksik anlatımda bulunmuş olabilirim. Bu yüzden teknik adamlar ve iki kulübümüzden de özür diliyorum. Çünkü hata varsa mutlaka özür de olmalıdır. Oyuncularımıza Bandırma maçından sonra 2 günlük bir izin verdik. İhtiyaçları vardı çünkü. Salı günü başladık çalışmalarımıza. Çok yoğun bir yağış vardı 1.5 gün boyunca. Sahalarımızda sıkıntı vardı ve sentetik sahalarımızda çalışmak zorunda kaldık. Bugün sabah bir çalışma yaptık normal çim sahamızda. Öğleden sonra 16:30 gibi yine kendi sahamızda antrenman yapacağız. Sahamız antrenman yapılacak bir durumda. Aynı zamanda biraz önce testimizi olduk. Yarın da çalışmamız olacak, cumartesi de bir çalışmamız olacak. Balıkesir maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Biraz önce geldiğimde başkanımızın son konuşmalarını da dinledim. Hem mevcut oyuncularımız hem de gelen yeni oyuncular gerçekten çok karakterli oyuncular. Çalışma şartlarımız çok iyi. Ortamımız çok güzel. Çok iyi bir altyapımız olduğuna şahit oldum. Altyapı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz son maçlarda zorunlu oynatmak gibi durumda kaldık ama hala oynuyorlar. Semih, Berat oyuna giriyor. Kalecimiz Halil de öyle. Bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü geçen bir yazıda okudum mesela, Altınordu son maçına 4 tane altyapı oyuncusunu almış. Yani bizim de 5 tane oyuncumuz var, biz de bunlardan bahsetmeliyiz. Kendi kulübümüze değer verelim. Bizim de altyapıdan çıkan sporcularımız dışarıdan transfer gelen oyuncular kadar iyi oynuyorlar. Bu önemli bir konu ve bunu her platformda belirtmek istiyorum. Bizde de değerli futbolcular yetişebiliyor. Ali Kaan Süper Lig'e gitti. İnşallah kendi kulüplerinde oynarlar ama üst lige gidebilme potansiyeli olan oyuncularımız da var. Bu arada destek birimlerimiz, kulübümüzdeki personellerimize de çok teşekkür ediyorum. Her konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Kısa zamanda bir aile gibi olduk. Çok problem çıkmıyor. İyi çalışıyoruz. Oyuncularımız antrenman bitiyor kalmak istiyorlar. Çok istekliler ve futbola çok açlar. Hem yabancılarımız hem kendi çocuklarımız. Bu konuda hem oyuncularıma teşekkür ediyorum hem destek grubuna teşekkür ediyorum hem de teknik ekibimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da ellerinden geldiğince mücadele ediyorlar. Oyuncularımız kendi içlerinde rekabet yaşayacaklar. Ben adaletli davranmaya çalışacağım. Tabii ki belli bir kalitesi olan oyuncularımız var. Mesela Sissoko. Kalitesini kimsenin tartışamayacağı bir oyuncu. Onu olabildiğince çabuk takıma adapte etmeyi düşünüyoruz. Çünkü sonuç üzerinde etkisi olacak bir oyuncu. Bizim şu anda en acil durumumuz bulunduğumuz yerden daha yukarılara gitmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi kendi aralarında tatlı bir şekilde rekabetleri olacak. Bizim hedefimiz alt sıralardan ne kadar çok uzaklaşırsak o kadar iyi. Bu mantık üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunun için iki maçlık serinin ardından önümüzdeki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor çünkü 19 puandayız. İnşallah kazanırsak rahat bir nefes almış oluruz. Daha özgüvenli hareket ederiz. Bu anlamda da çok önemli bir maç. Umarım kazanırız ve serimiz devam eder.”

